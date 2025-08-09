Oficialii americani informează omologii europeni cu privire la cererile lui Putin (CNN)
Oficialii americani au informat omologii europeni cu privire la cererile Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN, potrivit Sky News.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Postul american de televiziune afirmă că Moscova s-a oferit să înceteze războiul în schimbul unor concesii teritoriale masive din partea Ucrainei.
Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski a declarat astăzi că Ucraina nu va ceda teritoriu în cadrul niciunui acord de pace.
Vladimir Putin ar fi prezentat un plan trimisului special Steve Witkoff în timpul vizitei sale la Moscova, în care cerea părți importante din estul Ucrainei, precum și Crimeea.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.