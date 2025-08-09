Oficialii americani informează omologii europeni cu privire la cererile lui Putin (CNN)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oficialii americani au informat omologii europeni cu privire la cererile Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN, potrivit Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Postul american de televiziune afirmă că Moscova s-a oferit să înceteze războiul în schimbul unor concesii teritoriale masive din partea Ucrainei.

Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski a declarat astăzi că Ucraina nu va ceda teritoriu în cadrul niciunui acord de pace.

Vladimir Putin ar fi prezentat un plan trimisului special Steve Witkoff în timpul vizitei sale la Moscova, în care cerea părți importante din estul Ucrainei, precum și Crimeea.