PIB-ul per capita varia anul trecut între 66% din media UE în Bulgaria şi 241% în Luxemburg, arată o analiză Eurostat

PIB-ul per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) varia, în 2024, între 66% din media UE în Bulgaria şi 241% în Luxemburg, arată datele preliminare publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.

Anul trecut se înregistrau diferenţe semnificative ale PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard în rândul statelor membre UE. 10 ţări, reprezentând aproximativ 34% din populaţia UE, depăşeau media UE a PIB-ului per capita.

Luxemburg şi Irlanda aveau cele mai ridicate niveluri (141% şi, respectiv 111% peste media UE), mult înaintea Ţărilor de Jos (35% peste media UE), Danemarca (28%) şi Belgia (17%).

Cel mai scăzut nivel al PIB-ului per capita se înregistra anul trecut în Bulgaria, la 34% sub media UE. Alte ţări cu niveluri scăzute erau: Grecia (30% sub media UE), Letonia (29%), Slovacia (25%), Ungaria şi Croaţia (ambele cu 23%) şi România (21%).