Premierul Bolojan: Pachetul doi nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii și sper să fie adoptat până la finalul lunii august / Dacă nu facem asta, ajungem iar într-o fundătură și riscăm să intrăm în incapacitate de plată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, la Digi24, că pachetul doi de măsuri nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament și a spus că speră să fie adoptat până la finalul lunii august. Premierul a aspus că, dacă nu se întâmplă acest lucru, vom fi iar în situația de „a ajunge într-o fundătură” și „riscăm să intrăm în incapacitate de plată”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Premierul a precizat că pachetul doi este o continuare a primului pachet. Acesta are cinci elemente importante, respectiv măsuri structurale cu impact mare în sănătate și administrație, la care se adaugă cele pentru corectarea unor inechități: pensionarea magistraților, companiile de stat, componenta de fiscalitate pe care a anunțat-o în parte ministrul Finanțelor.

„Dată fiind amploarea lui nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere și sper ca până la finalul lunii va fi adoptat. Dacă nu, înseamnă că nu conștientizăm situația în care ne aflăm”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că nu mai sunt bani pentru a finanța cu atâția bani de la bugetul de stat și trebuie ca autoritățile locale să fie mai eficiente.

„Dacă nu adoptăm acest pachet, din nou vom ajunge în situația de a ajunge într-o fundătură”, a adăugat Bolojan, precizând că degeaba au fost luate anumite măsuri dacă nu sunt astupate „găurile negre”.

„Am încredere că dacă respectăm lucrurile pe care trebuie să le facem, vom trece România prin această perioadă didificilă. Dacă nu, există riscul de a intra în incapacitate de plată în această toamnă”, a susținut premierul Bolojan.

Citește și EXCLUSIV Capcana asumării răspunderii pe pensiile speciale ale magistraților: reforma lui Bolojan ar putea să pice la CCR pentru că în Senat există deja un proiect de lege similar, ”proiectul Crin Antonescu” / Ce soluții există