EXCLUSIV Capcana asumării răspunderii pe pensiile speciale ale magistraților: reforma lui Bolojan ar putea să pice la CCR pentru că în Senat există deja un proiect de lege similar, ”proiectul Crin Antonescu” / Ce soluții există

Proiectul de reformă a pensiilor speciale ale magistraților, anunțat de premierul Ilie Bolojan, ar putea fi împiedicat de un proiect similar care există în Senat. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat pentru G4Media că soluția pentru a evita invalidarea reformei este respingerea la vot în Senat a vechiului proiect, cunoscut ca ”proiectul lui Crin Antonescu”. Sorin Grindeanu, șeful PSD, a cerut adoptarea urgentă a reformei pensiilor speciale drept condiție pentru revenirea la ședințele coaliției.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu două săptămâni că vrea reforma pensiilor magistraților, cu două componente majore: creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și diminuarea pensiei, care să fie mai mică decât salariul. El a lăsat de înțeles că vrea să treacă pachetul prin asumarea răspunderii guvernului în Parlament, dar a spus că decizia va fi luată de coaliție.

După ce PSD a întârziat acest al doilea pachet de reforme timp de două săptămâni prin neparticiparea la ședințele coaliției, Sorin Grindeanu a declarat luni că PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui “pachet pentru eliminarea privilegiilor”, printre care se numără și eliminarea pensiilor speciale, reducerea de agenții, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și a indemnizației acestora. De notat că majoritatea privilegiilor au fost introduse în ultimii zece ani de guverne conduse de PSD sau din care PSD a făcut parte.

Asumarea răspunderii în fața Parlamentului vine însă cu o capcană pentru guvernul Bolojan. În Senat, cameră decizională, există deja un proiect legislativ cu același obiect – pensiile speciale ale magistraților. Or, Curtea Constituțională a arătat într-o decizie din 2010 că asumarea răspunderii guvernului pe un proiect similar cu unul care se află deja în dezbaterea parlamentară este neconstituțională.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat pentru G4Media că soluția este respingerea la vot în Senat a proiectului vechi.

”Dacă decizia coaliției este de asumare a răspunderii, atunci coaliția trebuie să organizeze o sesiune extraordinară a Senatului și să respingă la vot proiectul vechi inițiat de foștii lideri ai coaliției”, a spus Fenechiu.

Vechiul proiect datează din campania electorală pentru prezidențiale și a fost una dintre temele lansate de Crin Antonescu, candidatul de atunci al PSD, PNL și UDMR. Pentru că Antonescu nu este parlamentar, cei care au inițiat proiectul au fost liderii de la acel moment ai coaliției, Marcel Ciolacu (PSD), Cătălin Predoiu (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR.

Și ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD) a declarat pentru G4Media că ”ne dorim să fie un proiect constituțional, ca să nu fie un exercițiu pur formal. Nu ar trebui să existe două proiecte identice”.

Ministrul Marinescu a spus însă că nu a fost luată o decizie a conducerii coaliției despre forma sub care va fi promovat pachetul doi de reforme – dacă prin asumarea răspunderii sau prin proiecte legislative.

Radu Marinescu a mai spus că există și soluția ca guvernul să vină cu amendamente la proiectul de lege deja existent. Și el, și Daniel Fenechiu au atras atenția că această soluție trebuie însă să respecte un alt principiu fundamental, bicameralismul, ceea ce înseamnă că forma finală din Senat nu poate fi radical diferită de forma în care proiectul a ieșit din Camera Deputaților.

Proiectul de lege inițiat în campania lui Crin Antonescu a trecut deja de Camera Deputaților și este în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat extrem de dur la propunerile premierului Bolojan. Șefa CSM a respins categoric reformele și a declarat că magistrații sunt ”unici”, adăugând că o pensie de 11.000 de lei i se pare mică.

Un judecător membru CSM l-a comparat pe Ilie Bolojan cu un ”măcelar” după ce premierul a anunțat reforma pensiilor speciale.