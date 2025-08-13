Trump spune că vrea o întâlnire în trei cu Putin şi Zelenski „aproape imediat” după întrevederea cu Putin din Alaska

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu şeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, „aproape imediat” după întrevederea sa cu preşedintele rus programată vineri în Alaska, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Unele lucruri importante pot fi obţinute în cadrul primei întâlniri – va fi o întâlnire foarte importantă – dar aceasta pregăteşte terenul pentru o a doua întâlnire”, a spus preşedintele american într-o discuţie cu presa, condiţionând această a doua întâlnire de buna desfăşurare a primei.

Preşedintele american urmează să se întâlnească cu omologul său rus vineri la bază militară americană din Anchorage (Alaska), pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul pe care Moscova îl duce în Ucraina de mai bine de trei ani.

„Vom avea rapid o a doua întâlnire. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat şi vom avea rapid o a doua întâlnire între preşedintele Putin, preşedintele Zelenski şi mine, dacă îşi doresc ca eu să fiu acolo”, a declarat preşedintele Trump.

Cu toate acestea, preşedintele american a afirmat că ar putea renunţa la această întâlnire, organizarea ei urmând să depindă de cum va decurge discuţia sa de vineri cu Vladimir Putin.

„Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obţinut răspunsurile pe care trebuie să le obţinem, atunci nu va exista o a doua întâlnire”, a afirmat preşedintele american.

Totodată, Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu „consecinţe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului, fără a intra însă în detalii.

Întrebat de un jurnalist dacă crede că ar putea să îl convingă pe Vladimir Putin să nu mai vizeze populaţia civilă din Ucraina, Donald Trump a răspuns că a avut această conversaţie de mai multe ori cu omologul său rus.

„Şi apoi mă întorc acasă şi văd că o rachetă a lovit un cămin de bătrâni sau o rachetă a lovit un bloc de apartamente, iar oamenii zac morţi pe stradă. Atunci mă gândesc că răspunsul este nu”, a declarat el.

Preşedintele Donald Trump a mai menţionat un „apel foarte bun” mai devreme în cursul zilei de miercuri cu lideri europeni, inclusiv cu Volodimir Zelenski, în care a fost abordată reuniunea din Alaska.

„I-aş da un 10” acestui apel, „foarte, foarte cordial”, a adăugat el, în cadrul unui discurs la prestigiosul centru cultural Kennedy Center din Washington.