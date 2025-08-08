Statele din UE trebuie să aplice de vineri Legea europeană privind libertatea mass-media

Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public şi protejează şi promovează libertatea, independenţa şi pluralismul presei în cadrul pieţei interne, intră deplin în vigoare vineri şi statele membre trebuie să o aplice.

„Ziua de 8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a EMFA – un reper pentru libertatea presei în UE. Dar valoarea ei adevărată va fi măsurată în acţiune, nu în cuvinte. Acum începe adevărata muncă: să ne asigurăm că fiecare stat membru implementează EMFA pe deplin şi cu fidelitate. Libertatea mass-media nu este negociabilă, este coloana vertebrală a democraţiei noastre”, a declarat vicepreşedinta PE Sabine Verheyen, care conduce grupul de lucru al PE ce monitorizează implementarea legii.

Exprimându-şi preocuparea faţă de „declinul libertăţii presei în diferite părţi ale Europei”, preşedinta Comisiei CULT a PE, eurodeputata germană Nela Riehl, a cerut, la rândul ei, statelor membre „să implementeze legea cu diligenţă”, conform unui comunicat de presă al PE.

În februarie 2024, Parlamentul şi Consiliul au adoptat noi reguli pentru protejarea libertăţii mass-media, precum şi a independenţei jurnaliştilor în UE. Regulamentul a început să se aplice progresiv în UE începând cu luna mai 2024, dar prevederile sale cheie intră în vigoare de la 8 august 2025.

Legea europeană creşte transparenţa asupra proprietăţii mass-media şi a alocării publicităţii de stat, consolidează independenţa media publice şi asigură o protecţie robustă pentru jurnalişti şi sursele lor, notează PE în comunicat.

Pentru a asigura vizibilitate şi pluralism, platformele digitale trebuie să se abţină de la a şterge arbitrar sau restricţiona conţinut media independent.