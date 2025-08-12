G4Media.ro
Bulgaria, inclusă în programul britanic „Deport Now, Appeal Later” pentru expulzarea accelerată…

Foto: Aeroportul Heathrow – Pixabay / Johhnie Shannon

Bulgaria, inclusă în programul britanic „Deport Now, Appeal Later” pentru expulzarea accelerată a cetăţenilor străini condamnaţi

Bulgaria a fost adăugată în programul britanic ‘Deport Now, Appeal Later’, în virtutea căruia cetăţenii străini cu condamnări penale pot fi expulzaţi în procedură accelerată, înaintea audierilor din cadrul procedurii de apel, notează marţi novinite.com, transmite Agerpres.

Măsura înlătură dreptul de a rămâne pe teritoriul Regatului Unit pe perioada judecării apelului. Bulgaria se află printre cele 15 ţări incluse recent pe lista respectivă şi, cu excepţia Letoniei, este singurul stat europene de pe lista actualizată.

Schema, introdusă iniţial de fostul guvern conservator de la Londra, a fost extinsă de executivul condus de premierul laburist Keir Starmer.

Ministerul de Interne britanic a declarat că măsura este menită să îi împiedice pe infractorii străini să ”exploateze sistemul de imigraţie al Regatului Unit”.

Ministrul de interne Yvette Cooper a explicat că apelurile vor fi posibile în continuare, dar prin legătură video din ţara de origine a individului respectiv şi că deportările în procedură accelerată vor contribui la scăderea presiunii de pe sistemul penitenciar britanic.

Până în prezent în sistemul ‘Deport Now, Appeal Later’ au fost incluse 23 de ţări, printre care Canada, India şi Australia. Datele oficiale disponibile pentru luna iunie 2025 arată că albanezii sunt cel mai numeros grup de cetăţeni străini aflaţi în închisori din Anglia şi Ţara Galilor. Ei sunt urmaţi de irlandezi, indieni şi pakistanezi.

