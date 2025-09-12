Pharrell Williams şi Andrea Bocelli, într-un mega-concert la Vatican sâmbătă
Pharrell Williams şi Andrea Bocelli, capete de afiş, şi un spectacol luminos deasupra Vaticanului: zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă, în Piaţa Sfântul Petru, pentru a asista la un mega-concert pentru pace şi fraternitate, informează vineri AFP, conform Agerpres.
Artistul american şi tenorul italian vor coordona acest spectacol în timpul căruia vor mai urca pe scenă compozitorul american John Legend, cântăreaţa franco-benineză Angelique Kidjo sau rapperul thailandez BamBam… Toţi aceşti artişti vor concerta în timp ce circa 3.500 de drone vor lumina cerul Romei.
Totuşi, papa Leon al XIV-lea nu ar urma să asiste la eveniment, potrivit agendei sale oficiale.
Acesta va închide cea de-a treia „World Meeting on Human Fraternity”, un ciclu de întâlniri lansat după publicarea, în octombrie 2020, a enciclicei papei Francisc „Fratelli tutti”.
„Lumea este marcată de conflicte şi diviziuni, iar voi sunteţi uniţi într-un ferm şi curajos ‘nu’ (spus) războiului şi într-un ‘da’ (spus) păcii şi fraternităţii”, a declarat Leon al XIV-lea vineri.
„Ţin să le mulţumesc artiştilor care, prin creativitatea lor, vor răspândi acest mesaj în întreaga lume de sub magnifica colonadă a lui Bernini”, a continuat papa.
„Împreună, să răspândim prin muzică mesajul de unitate şi de har pentru întreaga omenire”, a scris la rândul său Pharrell Williams, în urmă cu câteva zile, pe contul său de Instagram.
Organizatorii nu au putut preciza câţi spectatori s-au înscris pentru spectacol, însă Piaţa Sfântul Petru poate găzdui zeci de mii de persoane. Anunţat în cursul verii, evenimentul, gratuit, va avea loc cu casa închisă.
Concertul va fi difuzat în direct pe mai multe posturi americane şi italiene.
