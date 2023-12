Peste trei sferturi dintre evreii din Marea Britanie spun că BBC este părtinitor împotriva Israelului în reflectarea războiului cu Hamas

Mai mult de trei sferturi dintre evreii din Marea Britanie – 77 la sută – consideră că reflectarea de către BBC a războiului din Gaza este părtinitoare împotriva Israelului, a arătat un sondaj de opinie comandat de Jewish Chronicle (JC).

Respondenții la sondaj au fost întrebați dacă sunt de acord că acoperirea BBC este „părtinitoare” sau „foarte părtinitoare” împotriva Israelului. O majoritate absolută de 51% a spus că a fost „foarte părtinitoare” și alți 26% respondenți au spus că a fost „părtinitoare”.

Doar 11% au spus că BBC a fost imparțial, iar 7% au considerat că a fost părtinitor sau foarte părtinitor împotriva palestinienilor. Patru la sută au spus că nu știu.

Rezultatul va spori și mai mult presiunea asupra BBC, care a stârnit indignare din cauza modului în care a acoperit războiul, inclusiv prin afirmația falsă că spitalul Al-Ahli din Gaza a fost distrus de un atac aerian israelian.

Același procent ca și cei care au considerat că BBC este părtinitor – 77% – au declarat că guvernul „nu face suficient pentru a combate predicatorii islamiști care promovează ura”, în timp ce doar 12% au crezut contrariul. JC a evidențiat numeroase cazuri de predici extremiste în ultimele săptămâni, dar până în prezent nu a existat nicio urmărire penală.

Aproape jumătate dintre evreii intervievați – 47% – au declarat că s-au simțit „nesiguri” sau „foarte nesiguri” pe străzile din Marea Britanie de la atacurile teroriste din 7 octombrie, în timp ce 30% au declarat că se simt în siguranță și 22% nici în siguranță, nici nesiguri, iar 2% au spus că „nu știu”.

A existat un sprijin puternic – 75 la sută – pentru declararea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran ca grup terorist, o măsură pentru care JC a făcut campanie.

54% dintre evreii intervievați au declarat că ar trebui să existe restricții asupra numărului de demonstrații anti-Israel organizate de Campania de Solidaritate cu Palestina, în timp ce 38% nu au fost de acord.

Sondajul, realizat de compania de sondaje Survation, s-a bazat pe un eșantion reprezentativ de 759 de rezidenți adulți din Marea Britanie care au declarat că se identifică ca evrei, ponderat în funcție de vârstă, sex și regiune, cu 368 de femei și 386 de bărbați. Potrivit recensământului din 2021, în Regatul Unit trăiesc circa 280.000 de evrei din totalul populației de 67 de milioane, adică 0,4%.

Editorul veteran al BBC, Jeremy Bowen, a stârnit recent indignare după ce a declarat că nu regretă „nici măcar un singur lucru” că a prezentat un reportaj inexact despre o explozie la spitalul Al-Ahli din Gaza la scurt timp după începerea războiului. Un alt corespondent veteran al BBC, Jon Donnison, a sugerat, de asemenea, în mod eronat, că Israelul se află în spatele aceleiași explozii din octombrie.

În comunitatea evreiască a existat, de asemenea, o îngrijorare generalizată cu privire la Gary Lineker, prezentatorul emisiunii „Match of the Day”, care, în urmă cu un an, a deplâns moartea unui fotbalist palestinian despre care s-a dovedit ulterior că era un „luptător martir” al Hamas.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat pentru JC: „BBC se menține la standarde înalte de raportare imparțială și respinge sugestia că suntem părtinitori față de Israel. Conflictul este o poveste provocatoare și polarizantă, iar noi suntem dedicați să oferim un reportaj imparțial.

Propriile noastre cercetări de audiență arată că BBC News este considerat cel mai imparțial furnizor pentru acoperirea conflictului. Cercetări recente efectuate de More in Common se fac ecoul acestei afirmații și arată că cea mai mare proporție de persoane din Marea Britanie consideră BBC-ul ca fiind neutru. BBC News va continua să asculte cu atenție toate reacțiile publicului.”