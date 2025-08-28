G4Media.ro
Peste 800 de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore…

Inundații Pakistan 2025
Sursa foto: Captură video

Peste 800 de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan

Sezonul musonic devastator din Pakistan a adus numărul total de morţi la 805 la nivel naţional, după ce cel puţin 15 persoane şi-au pierdut viaţa în ultimele ore din cauza inundaţiilor severe din provincia Punjab, cea mai populată provincie a ţării, informează joi EFE, potrivit Agerpres.

„Până în prezent, 15 persoane şi-au pierdut viaţa din cauza inundaţiilor din provincie”, a confirmat joi pentru EFE Rashid Iqbal, un oficial din cadrul Departamentului de Informaţii din Punjab.

Amploarea crizei a determinat autorităţile să recurgă la o evacuare în masă.

„Peste 210.000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate în locuri mai sigure”, a declarat miercuri seară generalul-locotenent Inam Haider Malik, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Managementul Dezastrelor (NDMA).

Situaţia critică de pe râurile provinciei se datorează unei combinaţii de ploi torenţiale, topirea gheţarilor şi eliberarea apei din barajele din India vecină. NDMA a raportat că India şi-a deschis barajele, avertizând asupra posibilităţii unor inundaţii în aval.

Preşedintele NDMA a legat severitatea ploilor de efectele schimbărilor climatice, afirmând că Pakistanul s-a confruntat cu o serie de ploi musonice „neprevăzute” în acest an.

„Intensitatea următorului muson (2026) va fi cu 22% mai mare”, a avertizat el.

Ameninţarea persistă, deoarece serviciile meteorologice prevăd ploi abundente până pe 2 septembrie. Autorităţile au emis noi alerte de evacuare pentru alte districte din Punjab şi au avertizat provincia sudică Sindh să se pregătească pentru creşterea apelor.

Situaţia dificilă din prezent aminteşte de catastrofa din 2022, când ploi şi inundaţii fără precedent au făcut peste 1.700 de morţi şi au provocat pierderi economice de peste 30 de miliarde de dolari în ţara asiatică.

