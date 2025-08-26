Pakistanul evacuează 150.000 de persoane după avertizarea de inundaţii transmisă de India, marele său rival

Pakistanul a evacuat cel puţin 150.000 de persoane din zonele situate de-a lungul a trei râuri din principala sa regiune agricolă, ameninţate de inundaţii, după ce India vecină a avertizat că intenţionează să deverseze excesul de apă dintr-un baraj, au anunţat marţi oficialii pakistanezi, citaţi de Reuters.

Cele două ţări rivale au fost devastate de ploile intense şi inundaţiile produse în ultimele săptămâni. Deversarea excesului de apă ameninţă să inunde şi mai mult o parte din provincia Punjab din Pakistan, care este grânarul ţării şi care asigură o mare parte din aprovizionarea sa cu alimente.

India şi Pakistanul, două ţări înzestrate cu arme nucleare, se află într-o situaţie tensionată după un scurt conflict militar din luna mai, cel mai grav din ultimele decenii, iar orice inundaţie atribuită autorităţilor din New Delhi ar putea agrava şi mai mult relaţiile bilaterale.

Oficialii pakistanezi au declarat că au primit luni o avertizare surprinzătoare din partea Indiei, care intenţionează să deverseze apa din barajul Madhopur, care se umple cu rapiditate, în partea sa din provincia Punjab, transmite Agerpres.

India eliberează în mod obişnuit apa din barajele sale atunci când acestea se umplu prea mult, iar excesul de apă se scurge în Pakistan. O sursă din Guvernul de la New Delhi a declarat că oficialii indieni nu au menţionat un baraj specific, însă ploile abundente i-au determinat să transmită cea de-a doua avertizare Pakistanului prin canale diplomatice. Întrebată dacă mai multe astfel de avertizări ar putea fi transmise în contextul în care ploile continuă, sursa a răspuns că acest lucru este posibil.

Duminică, Guvernul de la New Delhi a anunţat că a avertizat Pakistanul în legătură cu faptul că volume mari de apă ar putea să ajungă în râurile sale din cauza ploilor abundente.

Trei râuri – Ravi, Sutlej şi Chenab – se varsă în Pakistan după ce străbat teritoriul indian. Aceste râuri cauzează inundaţii de intensitate medie spre mare, a anunţat marţi Autoritatea Naţională pentru Gestionarea Dezastrelor din Pakistan.

Mazhar Hussain, un oficial pakistanez responsabil cu gestionarea dezastrelor naturale, a declarat că India va deversa o cantitate controlată de apă din barajele sale în zilele următoare. Sute de sate situate pe malurile celor trei râuri au fost evacuate, a adăugat el.

Nord-vestul Pakistanului a fost lovit de inundaţii intense, care au provocat moartea a jumătate din cele 799 de persoane decedate în timpul actualului sezon musonic.

Regiunea Gilgit Baltistan din nordul ţării s-a confruntat cu o topire accelerată a gheţarilor, în timp ce oraşul Karachi, situat în sudul Pakistanului, a fost inundat parţial săptămâna trecută.

În prezent, cele mai grave inundaţii ameninţă provincia estică Punjab, unde trăiesc aproximativ jumătate din cei 240 de milioane de locuitori ai Pakistanului.

În această provincie sunt produse majoritatea culturilor de bază ale ţării, iar zonele situate de-a lungul celor trei râuri mai sus menţionate se mândresc cu întinderi vaste de terenuri agricole fertile. Avertizarea meteorologică transmisă duminică de India a venit după ce Guvernul de la New Delhi a suspendat un tratat vechi de câteva decenii semnat cu Islamabadul privind împărţirea apei din reţeaua hidrografică a Indului. India a suspendat acel tratat după ce a acuzat Pakistanul de un atac mortal comis asupra unor turişti hinduşi în Caşmirul indian, un incident care a declanşat ostilităţile din luna mai.

Guvernul de la Islamabad a negat însă orice implicare în acel incident.

Duminică, un oficial indian a declarat că avertizarea meteorologică a fost transmisă Ministerului de Externe din Pakistan „din motive umanitare”, nu în virtutea Tratatului Apelor Indului din 1960, în urma ploilor abundente care au căzut în provinciile Jammu şi Caşmir din nordul ţării.

Inundaţiile din regiune au ucis cel puţin 60 de persoane în această lună.

Ministerul de Externe din Pakistan a precizat că a avertizarea a fost transmisă prin canale diplomatice şi „nu prin intermediul Comisiei pentru Apele Indului, aşa cum prevede Tratatul Apelor Indului”.