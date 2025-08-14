Peste 73 de milioane de lei, aprobate de Guvern pentru exproprieri la centura de ocolire Timişoara Vest

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Executivul a aprobat joi alocarea sumei de 73,172 milioane lei de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru declanşarea procedurilor de expropriere necesare realizării variantei de ocolire Timişoara Vest, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al Guvernului, proiectul vizează 258 de imobile proprietate privată, cu o suprafaţă totală de 1.699.126 mp, situate în municipiul Timişoara şi în localităţile Săcălaz şi Sânmihaiu Român.

„Pe lângă aprobarea amplasamentului lucrării şi a listei imobilelor supuse exproprierii, au fost validate şi listele cu terenurile aparţinând statului şi unităţilor administrativ-teritoriale incluse în coridorul de expropriere”, se arată în comunicat.

Evaluarea despăgubirilor a fost realizată în aprilie 2025, conform legislaţiei în vigoare, de un evaluator autorizat ANEVAR, pe baza expertizelor notariale actualizate.