Peste 55 de rachete antigrindină trase în ultima perioadă în județul Vrancea / ”Este incontestabil faptul că intervenţia a noastră a fost una foarte bună”

Peste 55 de rachete antigrindină au fost lansate de Unitatea de Combate a Căderilor de Grindină Moldova II – Vrancea de la începutul sezonului operativ de trageri din acest an şi până în prezent, potrivit reprezentanţilor instituţiei, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași.

”De la începutul sezonului operativ de trageri cu rachete antigrindină din acest an şi până în prezent, au fost trase 57 de rachete antigrindină, ceea ce a contribuit la diminuarea căderilor de grindină în perioadele cu instabilitate mare”, a declarat directorul de program din partea operatorului autorizat, Ionuţ Lucian Lazăr.

Una dintre perioadele cu cea mai mare instabilitate atmosferică a fost chiar la începutul acestei săptămâni, în zilele de 4 şi 5 iunie, când probabilitatea unor căderi masive de grindină a fost destul de mare.

”În data de 4 iunie, în contextul unei avertizări cod galben de instabilitate atmosferică în judeţul Vrancea emisă de către ANM, Unitatea Antigrindină Vrancea a intrat în stare de alarmă încă de la primele ore ale dimineţii. În jurul orei 11,00, în zona montană a judeţului Vrancea, s-au format primele celule cu grindină, cu direcţia deplasare către Panciu, ceea ce a determinat intervenţia cu 12 rachete antigrindină din punctele de lansare Varniţa, Boloteşti şi Panciu. Parametrii celulelor prezentau valori foarte mari, cum ar fi înălţimea de peste 12 kilometri, reflectivitate foarte mare şi grindină în nor de peste cinci centimetri. Prin intervenţia noastră, am reuşit scăderea parametrilor de grindină ai celulelor convective”, a spus Lazăr.

Specialiştii de la antigrindină susţin că ultima intervenţie a operatorului a evitat ceea ce ar fi putut fi un adevărat dezastru la Panciu, unde deşi a căzut grindină pentru că intervenţiile directe deasupra zonelor locuite sunt interzise, aceasta a fost de dimensiuni reduse.

”Într-adevăr, în oraşul Panciu au fost raportate căderi de grindină de mici dimensiuni, deoarece, deasupra oraşelor cu o densitate mare de populaţie, unitatea noastră nu poate interveni, iar Panciu se află în zona azimutului interzis a punctelor de lansare. În urma lansărilor, au existat averse de ploaie cu aspect torenţial în unele locuri, ce au acumulat până la 15 litri pe metrul pătrat. Însă, în ceea ce priveşte efectul sistemului, a tehnologiei şi a însămânţării noastre, este incontestabil faptul că intervenţia a noastră a fost una foarte bună, mai ales dacă ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat în zone apropiate judeţului Vrancea, cum ar fi Huşi, Oneşti, Iaşi, unde celule cu parametri similari celei din zona Panciu, au produs pagube semnificative, cu grindină căzută la sol de peste cinci-şase centimetri în unele zone”, a precizat Ionuţ Lazăr.

Pe 15 aprilie, în debutul sezonului operativ de trageri cu rachete antigrindină, fermierii vrânceni au protestat în faţa Unităţii de Combate a Căderilor de Grindină Moldova II – Vrancea, cerând sistarea tragerilor până la finalizarea unui studiu care să certifice dacă există sau nu vreo legătură între ploile reduse şi seceta pedologică din Vrancea şi intervenţiile cu rachete antigrindină în atmosferă.

Publicitate electorală