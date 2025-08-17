Un bărbat riscă închisoarea în SUA pentru că a transportat 850 de broaște țestoase în șosete către Hong Kong

Un cetățean chinez a pledat vinovat în fața unui tribunal districtual din SUA pentru exportul a aproximativ 850 de broaște țestoase protejate, învelite în șosete și etichetate în mod fals ca jucării, a declarat Departamentul de Justiție al SUA, conform BBC.

Între august 2023 și noiembrie 2024, Wei Qiang Lin a exportat în Hong Kong peste 200 de colete conținând broaște țestoase, potrivit unei declarații a Departamentului de Justiție de luni.

Cutiile în care erau ambalate broaștele țestoase erau etichetate ca „conținând, printre altele, jucării din plastic în formă de animale”, au declarat autoritățile. Lin a exportat în principal broaște țestoase de tip box din est și broaște țestoase de tip box cu trei degete. Ambele specii sunt native din SUA și foarte apreciate de unii proprietari de animale de companie.

Țestoasele au marcaje unice pe carapace și sunt considerate un simbol al statutului social în China, unde sunt adesea ținute ca animale de companie. Autoritățile americane au estimat că țestoasele confiscate de la Lin aveau o valoare de piață totală de 1,4 milioane de dolari. El a fost prins când animalele au fost interceptate de forțele de ordine în timpul unei inspecții la frontieră.

Ambele specii, care au fost introduse ilegal în cantități mari în anii 1990, sunt protejate de Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție. Comerțul cu broaște țestoase poate fi autorizat numai cu permise de export sau certificate de reexport.

Broasca țestoasă de est este, de asemenea, considerată vulnerabilă de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Pe lângă broaștele țestoase, Lin a exportat și alte 11 colete pline cu reptile, inclusiv șerpi veninoși, potrivit Departamentului de Justiție.Lin, care urmează să fie condamnat pe 23 decembrie, riscă până la cinci ani de închisoare.

În martie, un alt cetățean chinez a fost condamnat la 30 de luni de închisoare pentru contrabandă cu peste 2.000 de broaște țestoase orientale.Animalele erau, de asemenea, înfășurate în șosete și ambalate în cutii, care erau etichetate ca, conținând migdale și biscuiți cu ciocolată.

Autoritățile americane au estimat la momentul respectiv că fiecare broască țestoasă ar fi putut fi vândută cu 2.000 de dolari.