Harry și Meghan semnează un nou contract pe mai mulți ani cu Netflix

Ducii de Sussex au anunțat că vor prelungi contractul cu Netflix pentru filme și seriale TV, scrie BBC.

Acesta a fost descris ca un „contract pe mai mulți ani, cu opțiune de primă alegere”, care ar oferi Netflix prioritate în ceea ce privește propunerile companiei de producție Archewell a prințului Harry și a lui Meghan. Este un acord mai flexibil decât cel anterior, dar infirmă zvonurile potrivit cărora Sussex și Netflix vor înceta complet colaborarea.

Meghan a declarat că ea și Harry au fost inspirați de parteneriatul cu Netflix pentru a „crea conținut bine gândit, din diverse genuri, care să rezoneze la nivel global și să celebreze viziunea noastră comună”.

Nu se știe câți ani va dura acordul sau care sunt condițiile financiare ale acestuia. Se estimează că acordul anterior, lansat în 2020, avea o valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari (75 de milioane de lire sterline). Anunțul vine înaintea difuzării celei de-a doua serii a emisiunii culinare, With Love, Meghan, care va fi difuzată la sfârșitul acestei luni.

Cifrele de audiență de la Netflix au arătat că prima serie nici măcar nu s-a clasat în topul celor mai populare 300 de emisiuni ale serviciului de streaming în prima jumătate a anului 2025.

With Love, Meghan, o serie despre stilul de viață în care Meghan gătea împreună cu prieteni celebri, a avut 5,3 milioane de vizionări. În comparație, cea mai vizionată emisiune de pe Netflix în acea perioadă a fost drama Adolescence, cu 145 de milioane de vizionări.

Un documentar Netflix anterior, Harry & Meghan, care povestește plecarea cuplului din viața lor de „membri ai familiei regale”, a avut o audiență mai mare, cu 23,4 milioane de vizionări după lansarea sa în decembrie 2022.

Archewell a anunțat, de asemenea, o ediție specială de Crăciun a serialului With Love, Meghan, care invită spectatorii să „se alăture lui Meghan în Montecito pentru o sărbătoare magică”.

With Love, Meghan a fost însoțită de o gamă de produse alimentare și băuturi, numită As Ever, care include vin roze și gemuri.

Și va fi un spectacol pe Netflix mai târziu în acest an, cu Harry și Meghan ca producători, numit Masaka Kids, A Rhythm Within, despre un orfelinat din Uganda care este un far de speranță într-o situație „în care umbrele crizei HIV/SIDA persistă”.

Bela Bajaria, directorul de conținut al Netflix, a declarat: „Harry și Meghan sunt voci influente, ale căror povești rezonează cu publicul de pretutindeni.

Răspunsul la munca lor vorbește de la sine – Harry & Meghan le-au oferit spectatorilor o privire intimă asupra vieții lor și au devenit rapid una dintre cele mai vizionate serii documentare ale noastre.”