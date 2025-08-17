Pompierii români RO GFFF-V încep prima zi operativă în Grecia, alături de colegii francezi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că duminică modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri, alături de colegii francezi dislocaţi în aceeaşi locaţie. În zilele următoare vor continua sesiunile de pregătire comună, schimbul de experienţă şi activităţile practice, astfel încât, în cazul unei intervenţii reale, pompierii români şi francezi să fie complet integraţi şi să acţioneze unitar, în sprijinul comunităţilor din Grecia, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Astăzi, modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri, alături de colegii francezi dislocaţi în aceeaşi locaţie. Pentru a consolida cooperarea şi a asigura un răspuns comun eficient, fiecare modul a desfăşurat câte un exerciţiu demonstrativ, urmat de prezentarea tehnicii şi echipamentelor din dotare”, precizează IGSU. Ulterior, echipele de management au purtat discuţii aplicate privind procedurile şi tehnicile de intervenţie, cu scopul de a lucra împreună ca o singură echipă. Potrivit IGSU, ”toate aceste activităţi s-au desfăşurat alături de ofiţerii eleni, în directă colaborare cu autorităţile gazdă, care coordonează permanent activitatea modulelor internaţionale”. ”În zilele următoare vor continua sesiunile de pregătire comună, schimbul de experienţă şi activităţile practice, astfel încât, în cazul unei intervenţii reale, pompierii români şi francezi să fie complet integraţi şi să acţioneze unitar, în sprijinul comunităţilor din Grecia”, menţionează IGSU.