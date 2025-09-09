Peste 100 de femei din Coreea de Sud, forţate să se prostitueze în anii 1950-1980, au intentat proces împotriva armatei americane și cer despăgubiri

Mai mult de 100 de femei sud-coreene, forţate să se prostitueze pentru soldaţi americani între anii 1950 şi 1980, au intentat o acţiune inedită în justiţie împotriva Statelor Unite, au anunţat marţi avocaţii reclamantelor, scrie marţi agenția de știri AFP.

Zeci de mii de sud-coreence au lucrat în acea perioadă în bordeluri autorizate de stat, potrivit unor istorici şi activişti. Clienţii acestor femei erau soldaţii americani care trebuiau să protejeze Coreea de Sud de vecinul său din nord, transmite Agerpres.

În 2022, cea mai înaltă instanţă sud-coreeană a stabilit că guvernul a ‘creat, gestionat şi exploatat’ în mod ilegal aceste bordeluri pentru armata americană, şi a ordonat despăgubiri pentru circa 120 de reclamante.

Săptămâna trecută, 117 victime au intentat un nou proces, acuzând oficial pentru prima dată armata americană şi reclamând scuze.

Ele solicită despăgubiri de 10 milioane de woni (6.120 de euro) pentru fiecare victimă şi cer socoteală în mod specific Statelor Unite.

‘Nu pot să uit loviturile pe care mi le-au dat soldaţii americani: mă pălmuiau pentru că ridicam capul în timp ce serveam băuturile, pentru că nu zâmbeam sau fără vreun motiv’, a explicat una dintre reclamante, în vârstă de 60 de ani, într-un comunicat trimis AFP.

Femeia nu avea decât 17 ani atunci când a fost prinsă în capcană: ea a crezut că urma să devină barmaniţă, dar a fost constrânsă să se prostitueze, fiind împiedicată să plece din cauza unei pretinse ‘datorii’.

‘În fiecare noapte, eram târâte în faţă soldaţilor americani şi ei ne agresau sexual. În fiecare săptămână, eram forţate să face teste de depistare a bolilor venerice. Dacă depistau cea mai mică anomalie, eram închise într-o cămăruţă şi ni se injecta o doză puternică de penicilină cu un ac mare’, a declarat ea.

Într-un comunicat comun, militanţi pentru drepturile femeilor au afirmat că armata americană ‘a ignorat Constituţia sud-coreeană’, a privat aceste femei de libertăţile lor şi ‘le-a distrus vieţile’.

‘Acest proces are drept scop să facă responsabili atât guvernul sud-coreean, cât şi autorităţile militare americane’, a explicat avocata Ha Ju-hee pentru ‘AFP.

Procedura judiciară indică pe hârtie guvernul sud-coreean drept acuzat, întrucât, potrivit legii, el este cel care ar trebui să despăgubească victimele soldaţilor americani în serviciu. Seulul trebuie apoi să ceară Washingtonului rambursarea sumelor, au precizat avocaţii.

‘Guvernul nostru ne-a livrat, pur şi simplu, bazelor americane, am fost vândute pentru câţiva dolari’, a afirmat o altă victimă, într-o declaraţie manuscrisă trimisă AFP.

‘Astăzi, vă implorăm să ne daţi un răspuns. De ce a trebuit să suportăm asemenea suferinţe? Vreau explicaţii înainte să mor. Şi vreau şi scuze. De aceea intentăm acest proces’, a arătat ea.

Spre deosebire de ‘femeile de confort’ agresate sexual de soldaţi japonezi spre sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, sud-coreencele livrate americanilor au rămas în umbră, parţial din cauza legăturilor puternice dintre Washington şi Seul în materie de securitate.

Potrivit istoricilor, economia – precum restaurante, saloane de coafură şi baruri – legată de bordelurile militare şi bazele americane reprezenta 25% din PIB sud-coreean în anii 1960 şi 1970.

Statele Unite menţin în prezent în Coreea de Sud 28.500 de militari pentru apărarea împotriva Coreei de Nord, ce dispune de arma nucleară.

Armata americană a declarat pentru AFP că este ‘la curent cu informaţiile privitoare la acest caz’, dar că nu va face ‘niciun comentariu cât timp procedura judiciară va fi în desfăşurare’.