Poliția lansează un apel public către persoanele care s-au mai confruntat sau au fost victime ale nigerianului arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi violat o prostituată

Un bărbat a fost arestat preventiv în Capitală, pentru comiterea infracțiunii de viol, după ce a agresat sexual și fizic o femeie în propria locuință. Poliția lansează un apel public către persoanele care s-au mai confruntat sau au fost victime ale acestui bărbat.

„Facem un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deține informații relevante să sesizeze de urgență Poliția. 📞 Sunați la 112 sau adresați-vă celei mai apropiate secții de poliție.

Poliția Capitalei, împreună cu procurorul de caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibile victime. Reiterăm angajamentul nostru ferm de a proteja cetățenii și de a acționa prompt împotriva oricărei forme de violență. Suntem permanent în sprijinul comunității și încurajăm toate persoanele aflate în situații vulnerabile să aibă încredere și să se adreseze autorităților”, se precizează în comunicatul Poliției.

Conform surselor G4Media, bărbatul arestat este de origine nigerian. Acesta este divorțat și ar avea mai multe victime, femei care ar practica prostituție.

În data de 8 septembrie 2025, polițiștii Capitalei au fost sesizați, prin apel 112, de către o tănără, în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 6, un bărbat, pe care l-ar fi primit în locuință, ar fi agresat-o fizic și ar fi întreținut relații sexuale împotriva voinței acesteia.

Polițiștii Capitalei s-au deplasat la fața locului și au demarat investigațiile, iar un echipaj de prim-ajutor i-a acordat persoanei vătămate primele îngrijiri medicale.

În urma activităților de cercetare penală, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un bărbat, în vârstă de 30 de ani, cetățean străin (nigerian).

Probatoriul administrat a relevat faptul că bănuitul s-ar fi deplasat la imobilul din Sectorul 6, pentru a întretine relații sexuale cu tânăra, aceasta i-ar fi solicitat să părăsească imobilul, înainte de a întreține acte sexuale cu bărbatul, ca urmare a faptului că acesta nu ar fi achitat în avans contravaloarea serviciilor.

În acest context, bănuitul ar fi exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate și ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta, împotriva voinței tinerei, refuzând să părăsească imobilul la solicitarea repetată a persoanei vătămate.

De asemenea, bărbatul i-ar fi aruncat telefonul mobil, provocându-i distrugeri.

Astfel, la data de 10 septembrie 2025, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1, bănuitul a fost depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 11 septembrie 2025, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, distrugere și violare de domiciliu.