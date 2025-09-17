G4Media.ro
Peskov: Declarația procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale…

Peskov: Declarația procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale nu corespunde realității

Declarația procurorului general al României, Alex Florența, referitoare la intervenția Rusiei în alegerile prezidențiale din România nu corespunde realității, a declarat marți seară purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea rusă RBC, potrivit Agerpres.

‘Nu. Nu corespunde. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de intervenția în alegeri, încercări de destabilizare etc. Apoi au recunoscut singuri că nu este așa. În cazul României este la fel!’, a susținut purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, în linie cu retorica Rusiei de a nega intervențiile în alte state și de a da vina pe Occident.

Procurorul general al României, Alex Florența, a afirmat marți că, începând cu luna noiembrie a anului trecut, la nivelul comunităților extremiste, s-a constatat o intensificare a narațiunilor și mesajelor instigatoare la ură și violență.

El a explicat, într-o conferință de presă, modurile prin care s-au derulat atacuri hibride asupra țării noastre, de care s-ar fi folosit și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

‘Începând din cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităților extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor și mesajelor instigatoare la ură și violență asociate campaniei de promovare a unui candidat independent, care au creat un climat de panică la nivelul societății. Această creștere la nivel de conținut instigator la acțiuni violente a fost inițiată încă din perioada primului tur al alegerilor, evoluția realizându-se, sistematic, prin promovarea de elemente de conținut de instigare la ură generate prin intermediul inteligenței artificiale. Acest tip de narative și modalitatea de realizare a conținutului online corespund tiparului de acțiune a Federației Ruse, fiind semnalate și în alte state precum Moldova sau Georgia. De asemenea, au fost utilizate canale de propagandă pro-ruse’, a declarat procurorul general.

