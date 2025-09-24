G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Percheziţii în trei judeţe la persoane care ar deţine arme/ A…

perchezitii-ialomița-deținere olegală de arme
IPJ Ialomița

VIDEO Percheziţii în trei judeţe la persoane care ar deţine arme/ A fost găsită o grenadă/ Printre adresele verificate, două sunt ale familiei Cârpaci, implicată în scandalul din centrul Timişoarei

Articole24 Sep • 34 vizualizări 0 comentarii

Poliţiştii de la Serviciul Arme din Timiş fac 23 de percheziţii în diferite locaţii din Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, iar printre adresele verificate două aparţin familiei de romi Cârpaci, care a fost implicată în scandalul din luna august 2025 când şoferul unei maşini a pătruns pe contrasens, a lovit un autoturism, apoi a rupt balustrada unui pod de lângă Catedrală. În cadrul percheziţiilor, la una dintre adresele din Timişoara a fost găsită o grenadă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
percheziții clanul Cârpaci
Sursa foto IPJ Timiș

Un număr de 23 de percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, unde poliţiştii de la Servicul Arme au informaţii că ar exista diferite arme deţinute ilegal.

Printre cei ale căror locuinţe au fost percheziţionate se numără şi membri ai familiei de romi Cârpaci, din Timişoara, cei implicaţi în atacul din luna august de pe Podul Episcopal de langa Catedrală, când şoferul unei maşini a intrat pe contrasens, a lovit intenţionat o altă maşină, apoi era la un pas să cadă în Bega cu tot cu autoturism, după ce a rupt balustrada.

percheziții clanul Cârpaci
Sursa foto IPJ Timiș

În accidentul de atunci, un pieton a fost rănit şi transportat la spital. Tot atunci, poliţiştii au găsit într-una dintre maşini mai multe obiecte contondente şi ascuţite. Poliţiştii au deschis imediat un dosar penal pentru vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.

De asemenea, în timpul percheziţiilor făcute miercuri dimineaţă, la una dintre adresele din Timişoara  a fost găsită o grenadă ofensivă de mână de provenienţă iugoslavă.

O comisie mixtă de la Serviciul Arme va face o cercetare, iar grenada a fost ridicată pentru expertiză.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SURSE Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa, reținut la Iași / La percheziții s-au găsit droguri, două pistoale și muniție, precum și sume importante de bani

Articole23 Sep • 2.739 vizualizări
0 comentarii

Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari (surse)

Articole20 Sep • 276 vizualizări
0 comentarii

Peste 70 de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor

Articole17 Sep • 281 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.