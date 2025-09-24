Andrei Ion, Director adjunct de unitate, Comisia Europeană, la Eurosfat: Vor fi minim 17 miliarde euro disponibili pentru fermierii din România, din 2028 / Un singur plan național pentru toate fondurile, de coeziune și rurale

O serie de noi programe europene ar urma să demareze începând cu 2028 pe care România poate întocmi proiecte de miliarde de euro, viitoarele fonduri urmând să aibă cu o abordare și proceduri mai flexibile și mai simple, a explicat Andrei Ion, Director adjunct de unitate, Cheltuieli pentru coeziune și politica agricolă comună, DG BUDG; în cadrul forumului Eurosfat de luni, 22 septembrie.

Circa 60 miliarde de euro este suma alocată României pentru cadrul financiar 2028-2035, potrivit primei propuneri a Comisiei Europene, care urmează a fi dezbătută cu Parlamentul European și Consiliul în această toamnă. Bugetul total al Uniunii Europene, propus pentru perioada de 7 ani, este unul record, de 200 de miliarde de euro.

Andrei Ion a subliniat la dezbaterea de luni noutățile din abordarea viitoarelor programe, în primul rând, flexibilizarea.

„Dorim să dăm mai multă autonomie în plan regional și local pentru a răspunde nevoilor locale. În plus, o sumă consistentă de fonduri ar urma să fie inițial nealocate, din bugetul total. „Nu știm nici acum și nu vom ști nici în 2027, 2028 ce se va întâmpla în următorii 7 ani, sută la sută. Știm că vor apărea situații neprevăzute, noi crize, pe care nu le putem preveni; 25% din fonduri rămân nealocate pentru aceste situații”, a spus acesta.

El a mai explicat că va fi un singur document de programare la nivel național și că „se va trece în sfârșit la plata pentru rezultate, rambursarea pentru rezultate și nu pe bază de facturi, știm că este o schimbare de paradigmă importantă, dar avantajul enorm este că în sfârșit ne vom apropia de acea simplificare dorită pentru beneficiari și este clar că merge și în direcția de a duce fondurile europpene mai repede către statele membre și beneficiari”.

Privind susținerea fermierilor, el a spus: „Există din partea colegilor din Parlamentului European îngrijorarea legata de susținerea pentru fermieri sau pentru proiectele mici. Există o sumă minimă în propunerea Comisiei pentru susținerea fermierilor, vorbim în cazul României de 17 mld euro pentru 7 ani și subliniez cuvântul minim, fiindcă România poate lua decizia să susțină și mai mult fermierii. Încercăm să aducem împreună politica de coeziune și dezvoltarea rurală pentru ca ruralul să nu fie deconectat de proiectele normale de infrastructură și digitalizare, tot ce va aduce zona rurală din România și Europa la același nivel”.

Acesta a menționat și noutățile de proceduri: „Vorbim despre simplificare; obiectivul să ajungem în sfârșit la acel portal unic care să clarifice pentru beneficiari cum pot accesa fondurile UE mai simplu”.

„Subliniez și importanta sumă propusă pentru competitivitate și apărare: cred că România la nivel public, privat sau în parteneriat între aceste domenii trebuie să iasă din zona de confort a fondurilor prealocate și să meargă către fonduri alocate pe proiecte de excelență. Vor fi peste 700 mld euro dedicate proiectelor de competitivititate, apărare, securitate unde România poate să facă multe pentru economie, pentru cetățeni”, a spus Andrei Ion.

„Există și o parte importantă pentru societatea civilă, noul program la nivelul UE – AGORA EU – va avea o sumă de peste 9 mld euro, înseamnă oportunități pentru democrație, drepturi civile, presă independentă, lucruri fără de care nu putem avea o Europă așa cum ne dorim”, a mai detaliat acesta.

Privind următorii pași, el a spus că este „începutul negocierilor serioase, știm că și de data asta va fi un copromis, toți stakeholderii trebuie să accepte că nu pot primi și câștiga tot ce își doresc dar este foarte clar că acest buget record este necesar și prioritățile pe care le-am identificat să ne aducă la acel compromis.”

Masă rotundă: Următorul Cadrul Financiar Multianual- dezvoltarea de la nivel local la nivel național a avut loc în cadrul Eurosfat, organizat de Europuls.