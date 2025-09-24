Vremea se va răci accentuat începând de miercuri, cu temperaturi care vor fi cu până la 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente / În sudul ţării, va fi vânt puternic de la noapte
Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 – 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente. Începând din noaptea de miercuri spre joi, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h, transmite News.ro.
Administraţia Naţională de Meteorologie a informat că vremea se va răci accentuat miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, până vineri seară. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi cu aproximativ 10 – 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.
Începând din noaptea de miercuri spre joi (24 spre 25 septembrie), temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40 – 50 km/h.
Meteorologii au emis, pentru perioada 25 septembrie, ora 7.00 şi 25 septembrie, ora 21.00, o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, pentru judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, unde vântul va sufla cu viteze de până la 65 km/h.
