Dezinformare generată de inteligența artificială: Cum influențează Rusia alegerile din Moldova (Analiză Euronews)

Analiză Euronews Italia, via Rador: Moldova se confruntă cu un val de dezinformare bazată pe inteligență artificială (IA) înaintea alegerilor parlamentare cruciale, al căror rezultat va determina dacă micuţa țară est-europeană își menține drumul spre aderarea la UE, sau își schimbă cursul și intră pe orbita Moscovei.

Înaintea votului de duminică, care va alege 101 noi parlamentari, mai multe grupuri care monitorizează conținutul online au identificat campanii de propagandă și dezinformare atribuite Rusiei. Scopul lor este de a submina sprijinul acordat Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, într-o rundă pe care mulți o consideră un fel de referendum geopolitic între Est și Vest.

Potrivit cercetătorilor, acest tip de campanie coordonată marchează o nouă fază în operațiunile de influență rusești, bazată pe o nouă infrastructură și utilizarea masivă a inteligenței artificiale. Site-urile web se prezintă drept mass-media occidentale legitime, în timp ce boții sunt folosiți pentru a inunda comentariile care ridiculizează PAS și UE.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că votul de duminică va fi „cel mai important” din istoria țării sale, determinând probabil dacă Republica Moldova va deveni o democrație stabilă sau se va distanța de Europa. Potrivit oficialului, apartenența la UE va proteja Republica Moldova „de cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm: Rusia”.

Moscova neagă orice amestec în politica internă a Republicii Moldova.

În urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Moldova a depus cererea de aderare la UE, obținând în același an statutul de candidat. În 2024, Bruxelles-ul a fost de acord să deschidă negocierile. Cu toate acestea, PAS, fondat chiar de Sandu în 2016 și care a câștigat o majoritate clară la alegerile parlamentare din 2021, riscă să piardă controlul asupra parlamentului, și nu în favoarea altor mișcări pro-europene, ci în favoarea alternativelor pro-ruse.

Luni, poliția a arestat 74 de persoane în cadrul a 250 de operațiuni, ca parte a unei anchete privind un presupus complot susținut de Rusia pentru incitare la revolte și destabilizarea țării. Autoritățile din Moldova au avertizat de mult timp că Rusia poartă un război hibrid – amestec în alegeri, răspândirea de știri false și finanțarea ilegală a partidelor pro-ruse – tocmai pentru a încerca să deraieze aderarea la UE. Cu toate acestea, Moscova a negat în repetate rânduri orice interferență în politica internă a Moldovei.

Au fost demascate site-uri web generate de inteligență artificială

Reset Tech, o organizație non-profit care monitorizează online amenințările digitale la adresa democrației și operațiunile de influență rusă din 2022, a investigat o platformă în limba engleză generată de inteligență artificială, Restmedia, care pretinde că este „angajată să expună și să abordeze problemele critice care modelează viitorul Europei”.

Deși imită jurnalismul de investigație cu articole cu aspect serios și grafică bine concepută, tot conținutul său este generat de inteligență artificială, potrivit unui raport Reset Tech distribuit de Associated Press. Aproximativ un sfert din conținut se concentrează pe Moldova, fiind „tradus și amplificat” de site-uri web în alte limbi europene. De asemenea, publică „propagandă aliniată la Kremlin” care o atacă pe Sandu și partidul său.

Potrivit Reset Tech, dezinformarea este creată și răspândită intenționat, în principal pentru a crea confuzie sau a induce în eroare: „Am învățat să detectăm urmele digitale ale acestor servicii de informații rusești în multe țări diferite… și le-am văzut deosebit de active în Moldova”, a declarat pentru AP Ben Scott, directorul Reset Tech. „Ceea ce nu trebuie să ne mire, deoarece acolo vor avea loc în curând alegeri foarte importante.”

Raportul de 36 de pagini dezvăluie că Restmedia plătește „engagement farm” (o metodă de a „cultiva” interacțiunile pe rețelele sociale, dar într-un mod manipulat, focusându-se pe atragerea atenției, nu pe construirea unor relații autentice) din Africa pentru a-și promova narațiunile prin intermediul conturilor verificate pe X, ca parte a unei strategii de „amplificare plătită”. Deși Restmedia a încercat să-și „mascheze infrastructura”, cercetătorii au descoperit „legături tehnice clare cu Rusia” prin intermediul adreselor IP și al metadatelor site-urilor web.

„Nu sunt deloc șocat de sofisticare, pentru că nu este chiar atât de sofisticată. Ceea ce este remarcabil este amploarea sa”, a observat Scott. „Dacă câțiva cercetători de la un ONG precum al nostru pot depista o operațiune rusească majoră care vizează Moldova, de ce nu pot face acelaşi lucru și marile corporații?”

Google a declarat într-un comunicat că urmărește și abordează în mod proactiv operațiunile coordonate care vizează influențarea alegerilor: „Pe YouTube, ca parte a acoperirii noastre proactive a alegerilor din Republica Moldova din 2025, din iunie 2024 şi până în prezent am închis peste o mie de canale, deoarece făceau parte din operațiuni coordonate care vizau națiunea europeană.”

Între 5 august și 4 septembrie, Expert Forum, un think tank românesc care monitorizează alegerile din Republica Moldova, a declarat că a analizat o sută de conturi TikTok neautentice care au acumulat un total de 13,9 milioane de vizualizări într-o campanie condusă de „frică și resentimente”, vizând în principal PAS.

Inteligența artificială poate crea profiluri și fotografii realiste pe rețelele sociale

Același ONG a descoperit ulterior o „rețea oglindă” a celor o sută de conturi TikTok de pe Facebook: „Ceea ce asistăm astăzi este fundamental diferit de campaniile clasice de dezinformare”, a afirmat acesta. „Inteligența artificială poate genera profiluri complete, fotografii realiste, biografii credibile și conținut divers în câteva minute, operaţiuni care ar fi necesitat săptămâni de muncă manuală.”

Promo-Lex, o organizație non-profit din Republica Moldova care monitorizează alegerile, a dezvăluit existența a 500 de conturi TikTok false care au postat aceleași videoclipuri, grafice și narațiuni anti-UE și anti-Sandu, şi care au acumulat 1,3 milioane de vizualizări în trei zile.

Condusă de douăzeci și cinci de „conturi de top”, rețeaua a folosit două hashtag-uri legate de alegeri pentru a „manipula algoritmul TikTok și a forța postările”, făcându-le astfel virale. Guvernul moldovean a încercat să contracareze acest val. Pe 16 septembrie, Sandu a semnat un decret prin care aproba crearea unui centru de combatere a dezinformării.

Site-urile web imită presa occidentală

Un site web care imită revista americană OK! Magazine a publicat o știre inventată intitulată „Președintele Moldovei este implicat într-un scandal cu sperma celebrităților!”, uzurpând numele unui jurnalist real. Articolul susținea că Sandu – care este necăsătorită și nu are copii – cumpăra spermă de la donatori homosexuali celebri, precum Ricky Martin și Elton John, pentru a concepe un copil.

„Articolul urmărește să o discrediteze pe Sandu prin valorificarea stereotipurilor de gen și prin vizarea vieții sale personale, erodându-i în același timp reputația politică”, se arată în raportul Reset Tech.

Un alt articol de pe un site de știri false citează ca sursă principală un raport al Fundației Ruse pentru Combaterea Nedreptății, sancționată de UE, care o acuză pe Sandu că ar conduce o rețea de trafic de copii prin Ucraina pentru rețele pedofile din Europa: „Agenții Kremlinului folosesc inteligență artificială și software low-cost pentru a crea rapid imagini pentru site-uri web”, a spus Scott.

Potrivit raportului, „nu numai că transmit informații false alegătorilor care încearcă să se implice în probleme foarte importante pentru țara lor, dar, în timp, îi fac pe oameni să creadă că nu se poate avea încredere în nimic”.

Reset Tech a susținut că rețeaua folosește metode și resurse digitale care o conectează la o rețea de propagandă rusească mai mare, denumită deseori Storm-1516. Analiza sa s-a bazat pe cercetări realizate de Grupul Insikt al Recorded Future și de Centrul de Analiză și Partajare a Informațiilor privind Manipularea și Interferența Informațiilor Străine, format din DFRLab, EU Disinfo Lab, Alliance4Europe și Debunk.

Oligarh pro-rus acuzat de imixtiune

Oligarhul moldovean pro-rus fugar Ilan Șor, condamnat pentru fraudă și despre care se crede că trăiește în exil la Moscova, a fost acuzat că a finanțat înainte de alegeri distribuirea unei vaste rețele de reclame politice plătite, susținute de Rusia, pe Facebook și YouTube.

Între 30 aprilie și 28 iulie, un grup condus de Șor și alți actori politici a plătit 1.505 sponsorizări pe platformele Meta, cu un buget estimat la 45.000 de euro, potrivit think tank-ului WatchDog, cu sediul la Chișinău. Sute de reclame au fost plasate și pe YouTube.

În perioada monitorizată de WatchDog, pe platformele de socializare au fost promovate trei „narațiuni propagandistice” principale: prima susținea că PAS va truca alegerile; a doua susținea că Moldova persecută Biserica Ortodoxă; iar a treia susținea că partidul pro-UE a sărăcit Moldova.

Operațiuni în Moldova împotriva corupției, finanțării ilicite a partidelor și spălării de bani

Autoritățile moldovene au efectuat o serie de operațiuni în perioada premergătoare alegerilor, ca parte a investigațiilor privind luarea de mită a alegătorilor, finanțarea ilicită a partidelor și spălarea de bani, presupuse legate de „organizația criminală” Șor.

În timpul unei incursiuni care a avut loc pe 18 septembrie, în care a fost arestată o persoană, poliția a declarat că a confiscat bani, laptopuri și documente bancare și că suspecții primeau instrucțiuni prin Telegram de la „curatori din Federația Rusă” cu privire la modul de distribuire și comentare a videoclipurilor de dezinformare de pe Facebook, TikTok și Telegram.

Șor a negat orice faptă ilegală. „Știm cum să combatem propaganda rusă și oligarhii pro-ruși”, a declarat Andrei Rusu, expert în monitorizarea presei la WatchDog. „Numai că avem nevoie de mai mult sprijin din partea partenerilor noștri. Dacă aceste alegeri sunt corupte, cuvintele nu vor salva țara noastră de un regim pro-rus”.

Traducerea Rador: Cătălina Păunel