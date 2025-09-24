Partidul Democrat reduce diferența față de Partidul Republican în Camera Reprezentanților după un scrutin parțial / De ce este important acest rezultat?

Candidata Partidului Democrat pentru un mandat în Camera Reprezentanților a Statelor Unite în cel de-al 7-a district al statului Arizona, Adelita Grijalva, conduce detașat după numărarea a aproape 90% din voturi în scrutinul special (parțial), cu 68% față de 30% pentru contracandidatul său din Partidul Republican, Daniel Butierez.

Scrutinul a fost convocat în urma vacanței survenite în acest district întins de-a lungul frontierei de sud a SUA cu Mexicul, prin moartea anul acesta a lui Raul Grijalva, tatăl Adelitei.

Acest rezultat reduce raportul de forțe în Camera Reprezentanților la 219 – 214 în favoarea Partidului Republican, cu două mandate vacante, unul în Texas, deținut în prealabil de Democrați și unul în Tennessee, deținut în prealabil de Republicani. Pentru ambele vor avea loc alegeri speciale mai târziu pe parcursul acestui an, rezultatul previzibil fiind stabilirea unui raport de 220 – 215 pentru Partidul Republican în Camera Reprezentanților. Viitoarele alegeri generale pentru reînnoirea tuturor celor 435 de mandate vor avea loc pe 3 noiembrie 2026.

Alegerea Adelitei Grijalva, care face parte din aripa de stânga a Partidului Democrat, poate avea un efect imediat, întrucât poate înclina decisiv balanța pentru un vot care să oblige Departamentul Justiției de la Washington să publice întreg dosarul defunctului pedofil condamnat Jeffrey Epstein, care a avut legături cu actualul președinte Donald Trump.

O petiție în acest sens a fost inițiată de reprezentantul Republican Thomas Massie și de cel Democrat Ro Khanna. Până acum petiția avea sprijinul tuturor celor 213 reprezentanți Democrați și patru Republicani, în total 217. Cu votul Adelitei Grijalva se ajunge la 218, majoritatea absolută în Camera Reprezentanților cu 435 de membri.

„Reprezentanta aleasă Grijalva s-a angajat, de asemenea, să semneze petiția de descărcare de gestiune pentru a forța votul privind eliberarea dosarelor Epstein, aducând Democraților al 218-lea vot și o majoritate bi-partizană pentru a cere responsabilitate și transparență”, se arată într-o declarație a Comitetului Național Democrat care sărbătorește victoria lui Grijalva.