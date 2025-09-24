Un chirurg din Bihor e cercetat penal după ce a executat greșit un lifting mamar / El nu are competențe de chirurgie plastică, reparatorie și estetică / Chirurgul Sorin Ianceu este unul din supraviețuitorii accidentului aviatic în care și-a pierdut viața Adrian Iovan

Dr. Sorin Ianceu, șeful secției de Chirurgie generală a Spitalului Municipal din Beiuș, cunoscut după ce în urmă cu un deceniu a supraviețuit prăbușirii în Apuseni a unui avion în care se afla cu alți colegi și care fusese pilotat de faimosul Adrian Iovan, este cercetat penal, anunță Bihoreanul.

O femeie pe care Ianceu a cunoscut-o într-o frizerie din Satu Mare îl acuză că i-a făcut un lifting mamar în urma căruia s-a ales cu o cangrenă, medicul neavând competențe de plastician-estetician.

Revocat de la șefia secției, dr. Ianceu va fi cercetat atât penal, cât și de către comisiile de Etică și de Disciplină ale unității, precum și de Colegiul Medicilor Bihor.

Cea care îl acuză pe dr. Sorin Ianceu este o sătmăreancă în vârstă de 56 de ani, căreia acesta i-a promis un lifting mamar după ce, la începutul lunii august, s-au cunoscut într-un salon de frizerie și manichiură – pedichiură din Satu Mare, unde soția chirurgului, Anca Ianceu, medic stomatolog, face injecții de acid hialuronic în buze.

Potrivit avocatului, clienta sa și dr. Ianceu s-ar fi înțeles ca acesta să-i facă operația de lifting mamar în Spitalul Municipal din Beiuș, unde medicul conduce secția de Chirurgie generală.

Pentru a face intervenția, la care a participat și un anestezist și mai multe asistente, dr. Ianceu ar fi întocmit acte medicale în fals pe numele sătmărencei, cu diagnostic de mastită bilaterală fibrochistică, diagnostic care nu justifică o intervenție chirurgicală de urgență.

Contactat de Bihoreanul, dr. Sorin Ianceu a recunoscut că a cunoscut-o pe femeia din Satu Mare „într-un salon” din acest oraș și că aceasta i-a devenit pacientă, însă nu i-ar fi promis și nici nu i-ar fi făcut un lifting mamar, tocmai pentru că, fiind specialist în Chirurgie generală, nu are competențe de medicină plastică, reparatorie și estetică.

Potrivit medicului beiușean, el i-a promis femeii doar că o va ajuta, după ce aceasta i s-a plâns că avea dureri de spate din cauza sânilor mari.

Dr. Monica Teaha, managerul Spitalului Municipal din Beiuș, a declarat că dat fiind faptul că dr. Ianceu nu are competențe de Chirurgie plastică, reparatorie și estetică, că acesta a întocmit acte medicale cu un diagnostic suspectat de a fi fost stabilit „din burtă” – cel de mastită fibro-chistică – , dar și că analizele, intervenția chirurgicală și internarea femeii din Satu Mare au costat spitalul peste 7.200 lei, banii urmând să fie decontați prin CAS, dr. Teaha a decis să ia măsuri de sancționare a colegului său.

„Am convocat Comitetul Director al spitalului și am decis revocarea doctorului Ianceu din funcția de șef al secției de Chirurgie generală, începând cu data de 24 septembrie. De asemenea, am dispus convocarea Comisiei de Etică și a Comisiei de Disciplină pentru cercetarea etică și disciplinară a domnului doctor”, a declarat pentru managerul Spitalului Municipal din Beiuș.