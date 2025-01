O membră a Camerei Reprezentanților din Partidul Republican militează pentru redenumirea Cisiordaniei în Iudeea și Samaria, iar președintele Donald Trump sprijină inițiativa legislativă

Un proiect de lege care vizează redefinirea limbajului utilizat pentru a descrie teritoriile de pe malul de vest al Iordanului va fi reintrodus în Congresul SUA în această lună. Reprezentanta Claudia Tenney (R, New York), care a condus eforturile la începutul acestui an de a introduce „Recunoașterea Legii privind Iudeea și Samaria”, a confirmat săptămâna trecută că intenționează să relanseze legislația, scrie The Media Line.

Proiectul de lege propus urmărește să facă referire în mod oficial la zona cunoscută în mod obișnuit drept Cisiordania ca „Iudeea și Samaria”. Tenney a dezvăluit, de asemenea, că președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a promis sprijinul, sporind șansele de avansare ale proiectului de lege. Republicanii dețin o majoritate fragilă, 218 – 215, cu două mandate vacante.

„Trebuie să ne asigurăm că nu permitem ca limbajul, tradiția, istoria Israelului să fie transformate în arme prin termeni precum „Cisiordania””, a declarat Tenney în fața a sute de persoane, săptămâna trecută, la petrecerea de relansare a Congresului Israel Allies Caucus.

Legislația propusă impune ca toate documentele oficiale care se referă la regiunea cunoscută în prezent drept Cisiordania să folosească în schimb termenul „Iudeea și Samaria”.

Senatorul Tom Cotton va reintroduce, de asemenea, un proiect de lege paralel în Senat, unde Republicanii au o majoritate mai confortabilă de 53 – 47.

„Președintele Trump a declarat că aceasta va fi o sarcină prioritară pentru el pentru a obține acest lucru”, a spus Tenney. „Este începutul schimbării limbajului și a ceea ce facem și ne asigurăm că protejăm întotdeauna patria istorică a evreilor, care se află în Israel, iar Israelul include Iudeea și Samaria”.

Iordania, care a controlat zona din 1949 până în 1967, a introdus termenul „Cisiordania” ca o denumire geografică; zona a fost denumită astfel pentru localizarea sa la vest de râul Iordan.

Cu toate acestea, regiunea – cunoscută istoric ca Iudeea și Samaria – a fost esențială pentru identitatea și patrimoniul poporului evreu timp de mii de ani.

După ce Israelul a recâștigat controlul asupra teritoriului în 1967, acesta a fost cunoscut oficial ca regiunea Iudeea și Samaria, care se aliniază cu numele regatelor biblice Iudeea și Samaria. În ciuda acestei legături istorice, multe guverne din întreaga lume continuă să folosească termenul de Cisiordania.

„Denumirea de Iudeea și Samaria ignoră realitatea de bază a 3,5 milioane de oameni care nu sunt evrei și care trăiesc în Cisiordania”, a declarat analistul pentru Orientul Mijlociu Gershon Baskin, care se opune proiectului de lege propus. „Această realitate nu se schimbă cu ajutorul lingvisticii”.

Elias Baboun, inițiator al Planului de Pace pentru Pământul Palestinei și locuitor din Bethlehem, a declarat că schimbarea numelui în Iudeea și Samaria nu este problema principală.

„Ceea ce contează cu adevărat este realizarea justiției și a egalității pentru toți oamenii din regiune”, a declarat el pentru The Media Line. „Numele poate avea o semnificație istorică și simbolică, dar rămâne o chestiune secundară în comparație cu problema mai largă a egalității în drepturi”.

Susținătorii Israelului susțin că terminologia „Cisiordania” încearcă să delegitimeze prezența Israelului în regiune.

„Poporul israelian are o revendicare istorică și juridică incontestabilă asupra Iudeii și Samariei, iar în acest moment critic al istoriei, Statele Unite trebuie să reafirme acest lucru”, a spus Rep. Tenney într-o declarație din mai, la scurt timp după ce a introdus inițial legislația. „Acest proiect de lege reafirmă pretenția legitimă a Israelului asupra teritoriului său. Îmi mențin angajamentul de a apăra integritatea statului evreu și de a sprijini pe deplin suveranitatea Israelului asupra Iudeii și Samariei”.

Senatorul Cotton s-a făcut ecoul acestui sentiment în decembrie, când a prezentat pentru prima dată proiectul de lege.

„Drepturile legale și istorice ale poporului evreu la Iudeea și Samaria datează de mii de ani”, a declarat Cotton. „SUA ar trebui să înceteze să mai folosească termenul politic „Cisiordania” pentru a se referi la inima biblică a Israelului”.

Potrivit lui Israel Ganz, șeful Consiliului Regional Binyamin, „oamenii încă folosesc termeni precum Cisiordania, ca și cum nu ar fi nicăieri și nu face parte din statul Israel”. El a declarat pentru The Media Line că utilizarea unui termen precum „Cisiordania” îi face pe oameni să „uite că acesta este pământul biblic. Vrem ca acesta să fie numit „Iudeea și Samaria”. De asemenea, vrem să aplicăm suveranitatea israeliană asupra acestui loc evreiesc vechi, istoric”.

Noor Dahri, director executiv al think tank-ului Islamic Theology of Counter Terrorism, cu sediul în Marea Britanie, a împărtășit sentimentele lui Ganz. Acesta a declarat pentru The Media Line că, în cazul în care legislația va avansa, „ar fi o altă piatră de hotar după mutarea ambasadei SUA la Ierusalim. Numele original al zonei este Iudeea și Samaria, care a fost transformată ulterior în Cisiordania, ceea ce cred că a fost un atac direct la adresa istoriei evreilor”.

El a numit termenul Cisiordania „un act de succes pentru a șterge dovezile geografice evreiești” și o „formă de antisemitism”.

Chiar și Baboun a recunoscut că „evreii se confruntă cu provocări semnificative în practicarea liberă a ritualurilor lor religioase la locurile sfinte din zonele aflate sub control palestinian”. El a subliniat că accesul evreilor la situri religioase evreiești precum Peștera Patriarhilor din Hebron este foarte restricționat.

„Aceste restricții contrastează cu drepturile de care se bucură palestinienii la aceleași locuri”, a adăugat Baboun.

La începutul acestei luni, Rep. Tenney a condus lansarea Congresului Prietenilor din Iudeea și Samaria Caucus. Pe lângă pledoaria pentru schimbarea numelui, grupul sprijină anexarea de către Israel a teritoriilor pe care Israelul le-a câștigat în timpul Războiului de Șase Zile din 1967.

Până în prezent, Israelul s-a abținut de la anexarea zonei din diverse motive, iar aceasta rămâne în mare parte sub administrație militară. În prezent, evreii locuiesc preponderent în ceea ce este desemnată ca zona C, în timp ce palestinienii trăiesc sub conducerea Autorității Palestiniene în zonele A și B, precum și sub conducerea militară israeliană în zona C.

În timp ce susținătorii anexării susțin că regiunea face parte integrantă din moștenirea istorică și biblică a Israelului, comunitatea internațională consideră în mare măsură politicile Israelului în Cisiordania drept o încălcare a dreptului internațional. În iulie 2024, Curtea Internațională de Justiție a emis un aviz consultativ, declarând că prezența continuă a Israelului în teritoriile palestiniene este ilegală în temeiul dreptului internațional. Hotărârea fără caracter obligatoriu a menționat încălcări ale interdicției de a dobândi teritorii prin forță și ale dreptului la autodeterminare al poporului palestinian.

Constatările Curții extind avizul său consultativ din 2004, care a considerat construcția barierei de separare a Israelului în teritorii o formă de anexare de facto. Țările care susțin această evaluare susțin că cea mai mare parte a Cisiordaniei ar trebui să facă parte dintr-un viitor stat palestinian.

Cu toate acestea, administrația Trump a recunoscut anterior teritoriul ca fiind disputat și a declarat că faptul că israelienii trăiesc acolo nu este ilegal în conformitate cu dreptul internațional.

Consiliul Yesha (Yehuda – Shomron, denumirile în ebraică ale Iudeei și Samariei), un organism de conducere din Cisiordania, se bazează pe sprijinul președintelui Trump pentru anexarea zonei de către Israel.

Eliana Passentin, purtătoare de cuvânt internațională Yesha, a declarat pentru The Media Line: „După ani de zile în care administrația [Biden] a fost împotriva evreilor care trăiesc în Iudeea și Samaria, inima biblică, să mă întorc aici la inaugurarea președintelui Trump cu o echipă de oameni care cred în inima biblică este cu adevărat o binecuvântare”.

În noaptea dinaintea inaugurării lui Trump, Consiliul Yesha a organizat un miting în Times Square. Panouri electrice au afișat mesaje de laudă la adresa fostului și viitorului președinte, iar israelienii au mărșăluit pe străzi fluturând steaguri israeliene în semn de sărbătoare.

„Suntem entuziasmați”, a spus Passentin. „Suntem recunoscători pentru tot ceea ce președintele Trump a făcut în trecut pentru Israel, tot ceea ce face în prezent și tot ceea ce va face în viitor”.

Presiunea pentru adoptarea termenului „Iudeea și Samaria” nu este fără precedent.

În februarie 2024, Troy Miller, președinte și director general al National Religious Broadcasters (NRB), a susținut o rezoluție care solicita respingerea termenului „Cisiordania” și adoptarea în schimb a termenului „Iudeea și Samaria”.

Rezoluția, pregătită în colaborare de Israel365, The Israel Guys și Israel Allies Foundation, a fost aprobată în timpul convenției anuale a NRB. Rezoluția susține că Cisiordania reprezintă inima biblică a Israelului, incluzând situri semnificative din punct de vedere istoric precum Hebron, Betel, Shiloh și Shechem, și îndeplinește profețiile scripturale privind exilul și întoarcerea evreilor.

Rezoluția a subliniat importanța strategică a Cisiordaniei, menționând că munții Samaritan oferă o supraveghere critică a orașelor de coastă ale Israelului, inclusiv Tel Aviv și Aeroportul Internațional Ben-Gurion. De asemenea, rezoluția a subliniat impactul pozitiv al prezenței evreiești în zonă, indicând oportunitățile economice pentru palestinieni create de investițiile și locurile de muncă israeliene.

NRB, cu peste 1.100 de organizații membre, ajunge la milioane de telespectatori, ascultători și cititori. Ca atare, această schimbare de limbaj poate influența în mod potențial relatarea atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.