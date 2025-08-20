Un bărbat a fost executat prin injecţie letală în Florida, a 29-a execuţie din SUA în 2025
Un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost executat marţi prin injecţie letală în statul american Florida, după ce şi-a petrecut aproape două treimi din viaţă în închisoare, fiind condamnat pentru crimă, relatează miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Kayle Bates a fost condamnat la moarte în 1983 pentru uciderea lui Janet Renee White, în vârstă de 24 de ani, pe care a răpit-o în 1982 de la locul ei de muncă din Lynn Haven, Florida, a dus-o într-o zonă împădurită din apropiere şi a înjunghiat-o.
Bates este cea de-a 29-a persoană executată anul acesta în Statele Unite şi a zecea în statul Florida.
Marea majoritate a execuţiilor în 2025 au fost efectuate prin injecţie letală. Trei au fost executate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume de Alabama în 2024 şi comparată de experţii ONU cu o formă de „tortură”. Alte două, în Carolina de Sud, au fost executate prin împuşcare, pentru prima dată în Statele Unite din 2010.
Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane. Alte trei state, California, Oregon şi Pennsylvania, respectă un moratoriu asupra execuţiilor prin decizia guvernatorului.
Execuţia lui Kayle Bates a avut loc la ora 22:17 GMT la închisoarea de stat din Florida, Raiford.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
SUA cer Israelului o anchetă aprofundată cu privire la uciderea unui tânăr americano-palestinian, originar din Florida, bătut până la moarte de colonişti israelieni la Sinjil, în Cisiordania. Ambasadorul american denunţă un ”act criminal şi terorist”
Un artist cubanez de reggaeton reţinut la centrul de detenție Alligator Alcatraz din Florida acuză că deţinuţii sunt trataţi ca nişte câini / „Ţânţarii arată ca nişte elefanţi, nu există apă la toaletă, ne dau o singură masă pe zi”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.