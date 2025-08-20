G4Media.ro
Vladimir Putin Volodimir Zelenski
Sursa foto: Mikhail Tereshchenko / AP / Profimedia (foto 1) / President of Ukraine (foto 2)

Zelenski și Putin s-ar putea întâlni până la sfârșitul lunii. Cinci locații sunt luate în considerare – surse

O întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc înainte de sfârșitul lunii, a declarat un înalt oficial al UE pentru Sky News.

Geneva, Viena, Roma, Budapesta și Doha se numără printre locațiile luate în considerare, au spus sursele.

Geneva, Elveția, este considerată cea mai bună opțiune, Roma și Vaticanul nefiind pe placul Rusiei, în timp ce Budapesta, Ungaria, nu este preferată de Ucraina.

Se pare că aliații europeni doresc ca garanțiile de securitate să fie definite înainte de întâlnire.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu această chestiune, se lucrează la un tratat similar celui al NATO, care să garanteze că aliații Ucrainei vor veni în apărarea acesteia în cazul unui viitor atac rus, și care ar putea fi finalizat până săptămâna viitoare.

Italia se opune trimiterii de trupe în Ucraina, potrivit surselor Sky News.

Diplomații UE au spus că sunt încrezători în negocierile în curs și că aceasta este cea mai bună șansă de până acum de a opri războiul.

Aliații ar putea reveni la Washington la începutul lunii septembrie pentru a sărbători orice acord care va fi încheiat.

