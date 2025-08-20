Lot de musli cu fructe, retras din magazinele Profi din cauza depăşirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină

Un lot de musli cu fructe a fost retras din magazinele Profi din cauza depăşirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină întâlnită frecvent în cereale. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume produsul, ci să îl returneze în magazin, urmând a primi contravaloarea acestuia, transmite News.ro.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Profi a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului Proxi Musli cu fructe 750 grame.

Este vorba despre lotul L21015, cu termenul de valabilitate 15 ianuarie 2026, cod EAN 5948688021779.

Produsul a fost retras ca urmare a depăşirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol.

Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin, în perioada 18 august – 7 septembrie inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Deoxinivalenolul este o micotoxină produsă de unele tipuri de mucegai, frecvent întâlnită în cereale.