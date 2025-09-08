G4Media.ro
Pentru Putin, cucerirea Ucrainei este „doar un început”, acuză cancelarul german

Friedrich Merz
Sursa foto: Marcus Brandt / DPA / Profimedia

Articole8 Sep 0 comentarii

Cucerirea Ucrainei ar fi „doar un început” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărui atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense și agresive”, a acuzat luni cancelarul german Friedrich Merz, citat de agenția AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Această avertizare vine în contextul în care șeful guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate absolută, pentru ca bătrânul continentul să poată face față amenințării ruse, dar și să se adapteze la retragerea americană, după sosirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Totul indică faptul că planul imperialist al lui Putin nu se va încheia cu cucerirea Ucrainei, ci că acesta ar fi doar un început”, a declarat el în cadrul conferinței anuale care a reunit ambasadorii germani.

Germania asistă „zilnic la atacuri hibride din partea Rusiei din ce în ce mai intense și agresive”, care vizează în special „infrastructurile” sale, a mai acuzat Merz.

Berlin observă, de asemenea, „provocările” Moscovei „în Marea Nordului și Marea Baltică”, a adăugat cancelarul, în opinia căruia „Rusia și China încearcă să-și asigure sfere de influență în Europa de Sud-Est”.

Pentru Merz, „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă a autocrațiilor”, iar „ceea ce numim ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

