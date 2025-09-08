Pentru Putin, cucerirea Ucrainei este „doar un început”, acuză cancelarul german

Cucerirea Ucrainei ar fi „doar un început” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărui atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense și agresive”, a acuzat luni cancelarul german Friedrich Merz, citat de agenția AFP.

Această avertizare vine în contextul în care șeful guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate absolută, pentru ca bătrânul continentul să poată face față amenințării ruse, dar și să se adapteze la retragerea americană, după sosirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Totul indică faptul că planul imperialist al lui Putin nu se va încheia cu cucerirea Ucrainei, ci că acesta ar fi doar un început”, a declarat el în cadrul conferinței anuale care a reunit ambasadorii germani.

Germania asistă „zilnic la atacuri hibride din partea Rusiei din ce în ce mai intense și agresive”, care vizează în special „infrastructurile” sale, a mai acuzat Merz.

Berlin observă, de asemenea, „provocările” Moscovei „în Marea Nordului și Marea Baltică”, a adăugat cancelarul, în opinia căruia „Rusia și China încearcă să-și asigure sfere de influență în Europa de Sud-Est”.

Pentru Merz, „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă a autocrațiilor”, iar „ceea ce numim ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.