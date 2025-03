Ostaticii din Gaza îndură „suferințe de neînchipuit”, afirmă fosta ostatică Doron Steinbrecher, care are și cetățenie română

Ostaticii ținuți în captivitate în Gaza îndură o suferință inimaginabilă, a declarat Doron Steinbrecher, ostatică eliberată din captivitatea Hamas,, într-o înregistrare video proiectată joi la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, potrivit Jerusalem Post.

„Sunt aici pentru a depune mărturie directă: prietenii mei care rămân în captivitate îndură o suferință de neimaginat. Nicio întindere a imaginației nu poate surprinde oroarea realității lor zilnice”, a spus ea.

„Această realitate este prea crudă pentru a fi înțeleasă. Nimeni nu o poate înțelege cu adevărat în 90 de secunde – nici măcar în 90 de ore, iar prietenii mei sunt încă în iad după mai mult de 510 zile.”

Steinbrecher, care a fost răpită din casa ei din Kfar Aza la 7 octombrie și a fost eliberată din captivitatea Hamas în ianuarie, a detaliat condițiile de captivitate. Ea a fost ținută „în condiții inumane într-un tunel subteran, fără lumină și fără aer proaspăt”, a precizat ea.

Ea a făcut apel la consiliu pentru a lua măsuri. „Ați văzut cu toții condițiile groaznice ale ostaticilor care s-au întors în ultimele săptămâni. Cât timp credeți că mai pot supraviețui? Trebuie să facem cu toții tot ce ne stă în putere pentru a-i aduce acasă. Vă rugăm să ne ajutați – înainte de a fi prea târziu.”

