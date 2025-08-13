Ţigări în valoare de circa 4.000.000 de euro, descoperite de Garda de Coastă / Au fost găsite într-un container care a venit din Emiratele Arabe

Ţigări în valoare de aproape 4.000.000 de euro au fost descoperite în urma unui control la un container, efectuat de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea şi poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa.

Potrivit documentelor, containerul – sosit din Emiratele Arabe Unite – ar fi trebuit să conţină role de hârtie, transmite Agerpres.

„Captura reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale Gărzii de Coastă din acest an şi vine ca urmare a acţiunilor constante de prevenire şi combatere a contrabandei, desfăşurate în porturile maritime româneşti”, informează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Poliţiştii de frontieră desfăşoară cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru infracţiunile de folosire de acte nereale şi contrabandă.

La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.