Accident pe Autostrada Bucureşti – Piteşti, un șofer a decedat / Se estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale după ora 07.30

O autoutilitară a lovit glisiera mediană pe Autostrada Bucureşti – Piteşti, în judeţul Dâmboviţa, şi s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către Bucureşti, la kilometrul 76. Şoferul a decedat, transmite News.ro.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că o autoutilitară a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul Bucureşti – Piteşti al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, în zona localităţii Ioneşti, judeţul Dâmboviţa”, anunţă, miercuri, Centrul Infotrafic.

În urma accidentului, conducătorul auto a decedat.

Se circulă dirijat, pe banda de urgenţă pe sensul către Piteşti, fiind restricţionat traficul şi pe a doua bandă pe sensul opus.

Se estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale după ora 07.30.