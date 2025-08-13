Sindicatul funcționarilor se opune reformei din administrația locală care ar duce la desființarea a 20% din posturi și susține că birocrația e ”subdimensionată”
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie se opune proiectului de reformă din administrația locală și susține că România intră în blocaj administrativ dacă vor dispărea 20% din posturi. Proiectul de reformă a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării.
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) îşi exprimă indignarea profundă faţă de proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală, sub pretextul unei aşa-zise „eficientizări”, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.
”În cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forţată a capacităţii administrative a statului. FNSA consideră că acest proiect nu înseamnă eficienţă, ci blocaj administrativ. Reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esenţiale – de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale, până la întreţinerea infrastructurii”, susține sindicatul.
Numărul angajaților la stat a crescut constant în ultimul deceniu, ajungînd la peste 1,3 milioane, deși populația României scade în fiecare an.
