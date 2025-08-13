Germania se pregăteşte pentru un val de căldură intensă, cu temperaturi de până la 38 de grade Celsius / Oficial: Majoritatea spitalelor nu dispun de sisteme corespunzătoare de aer condiţionat din cauza anilor de subfinanţare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Germania se va confrunta miercuri cu un val de căldură, în condiţiile în condiţiile în care temperaturile sunt aşteptate să depăşească cu mult 30 de grade Celsius într-o mare parte din ţară, informează DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Serviciul Meteorologic German (DWD) prognozează maxime de circa 37 de grade Celsius, doar pe coasta nordică fiind aşteptate temperaturi uşor mai scăzute. Valul de căldură ar urma să se intensifice joi, temperaturile putând ajunge la 38 de grade Celsius.

Marţi, landul sud-vestic Baden-Württemberg a înregistrat unele dintre cele mai ridicate temperaturi, cu 35,4 grade Celsius măsurate în apropierea graniţei cu Franţa.

Meteorologii susţin însă că vârful valului de căldură nu a fost încă atins.

DWD avertizase că „un val de căldură intensă” va ajunge miercuri în nordul Germaniei, urmând să se extindă în regiunile estice până joi.

Astfel de temperaturi extreme reprezintă un risc serios pentru sănătate, în special pentru persoanele în vârstă, cele cu boli cronice şi pentru lucrătorii fără acces la spaţii de lucru climatizate.

Experţii afirmă că numeroase spitale şi aziluri din Germania nu sunt pregătite corespunzător pentru a face faţă căldurii. Henriette Neumeyer, preşedinte adjunct al Federaţiei Spitalelor din Germania (DKG), a declarat pentru grupul media RND că majoritatea spitalelor nu dispun de sisteme corespunzătoare de aer condiţionat din cauza anilor de subfinanţare, astfel că numeroase unităţi spitaliceşti se bazează în prezent pe soluţii simple, precum folosirea ventilatoarelor.