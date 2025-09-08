G4Media.ro
ONU denunţă „retorica de justificare a genocidului” din Gaza folosită de liderii…

liban, beirut, populatie, saracie, foamete, refugiati, gaza, orient mijlociu, conflict, mancare, alimente
Sursa foto: BASHAR TALEB / AFP

ONU denunţă „retorica de justificare a genocidului” din Gaza folosită de liderii israelieni

8 Sep

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a denunţat luni „retorica de justificare a genocidului” folosită de liderii israelieni cu privire la Fâşia Gaza, cerând comunităţii internaţionale să prevină un genocid în „cimitirul” în care s-a transformat teritoriul palestinian, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Sunt îngrozit de utilizarea flagrantă a unei retorici de justificare a genocidului şi de dezumanizarea ruşinoasă a palestinienilor de către înalţi oficiali israelieni”, a declarat Volker Türk, la deschiderea celei de-a 60-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva.

El a cerut „acţiuni pentru a se pune capăt carnagiului”, spunând că membrii comunităţii internaţionale „nu îşi fac datoria”.

„Noi nu ne facem datoria faţă de populaţia din Gaza. Unde sunt măsurile decisive pentru a preveni un genocid? De ce nu fac ţările mai mult pentru a preveni crimele atroce?”, a continuat el.

„Regiunea doreşte pacea. Gaza este un cimitir”, a spus el.

Teritoriul palestinian asediat de Israel este devastat şi este afectat de foamete, potrivit ONU. Armata israeliană, care afirmă că ar controla aproximativ 75% din Fâşia Gaza şi 40% din oraşul Gaza, şi-a exprimat intenţia de prelua în totalitate controlul asupra oraşului, cel mai mare din teritoriul palestinian asediat.

Ofensiva israeliană devastatoare a fost lansată în Fâşia Gaza ca răspuns la un atac fără precedent comis pe 7 octombrie 2023 de gruparea Hamas în sudul Israelului.

„Masacrele împotriva civililor palestinieni din Gaza comise de Israel; suferinţele de nedescris şi distrugerile masive pe care le provoacă; obstrucţionarea acordării de ajutor vital suficient şi înfometarea civililor, care rezultă din aceasta; uciderea unor jurnalişti, a unor membri ai personalului ONU şi lucrători ai ONG-urilor, precum şi crimele de război pe care le comite, şochează conştiinţa lumii”, a declarat Türk.

Înaltul Comisar a cerut ţărilor să „oprească afluxul de arme către Israel care riscă să încalce legile războiului” şi să „exercite o presiune maximă pentru a obţine o încetare a focului, eliberarea ostaticilor şi a persoanelor reţinute arbitrar şi intrarea unui ajutor umanitar suficient în Gaza, prin toate mijloacele disponibile”.

El le-a cerut, de asemenea, să ia „măsuri decisive pentru a se opune planului de preluare a controlului de către armata israeliană a Fâşiei Gaza şi a anexării accelerate a Cisiordaniei ocupate”.

Tags: , ,
