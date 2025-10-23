Recuperare medicală intensivă după protezare totală de șold, cu rezultate spectaculoase în numai două săptămâni, la Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” este recunoscut pentru că preia cele mai dificile cazuri de pacienți, diagnosticați ca fiind fără șanse de a mai putea fi vreodată independenți, chiar și în activități minore, după ce au suferit AVC, accidente rutiere sau de muncă, ori care au afecțiuni neurologice sau ortopedice deosebit de severe.

Fractura de șold, numită și de col femural, este una dintre cele mai grave, deoarece se întrerupe aportul vascular în zona articulației, iar consolidarea este dificilă. Fracturile deplasate au nevoie de intervenție chirurgicală de urgență, în maximum 24 – 48 de ore, iar metodele operatorii sunt variate – de la fixare cu șuruburi până la protezare totală sau parțială. Intervenția este urmată, apoi, de risc de infecții, eroziune acetabulară, dislocarea protezei. Recuperarea medicală intensivă este esențială după o astfel de intervenție, fiind nevoie de profesioniști și un program bine structurat, cu echipă medicală pluridisciplinară.

După o protezare totală a șoldului drept, doamna Mădălina Florea s-a internat în Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”. A urmat aproape două săptămâni de recuperare medicală intensivă, cu două ședințe de kinetoterapie în fiecare zi, plus ședințe de fizioterapie și masaj, de asemenea, zilnic. Ea vorbește cu admirație despre modul în care se realizează progeamul de recuperare medicală intensivă, în acest spital, despre fiecare progres, fiecare exercițiu și fiecare gest de sprijin primit din partea echipei medicale.

„La început, nu-mi puteam mișca piciorul aproape deloc. Fiecare pas era o provocare. Acum, după numai două săptămâni, mă pot deplasa, pot face exerciții, îmi simt din nou controlul și încep să cred în forța mea”, mărturisește pacienta cu un zâmbet plin de speranță.

Recuperarea intensivă a început chiar din primele zile după operație, sub permanenta supraveghere a echipei de kinetoterapie și masaj. Două ședințe zilnice, adaptate permanent evoluției sale, au devenit motorul progresului.

„Aici am înțeles cât de importantă este perseverența. Mișcarea făcută corect, în ritmul potrivit, vindecă nu doar corpul, ci și încrederea în tine. Dacă aș fi stat acasă sau oriunde altundeva, nu aveam cum să evoluez atât de bine. Aici este o echipă medicală pluridisciplinară, care se implică mult în evoluția pacientului: cardiologi, gastroenterologi, specialiști în recuperare medicală, care pot interveni imediat atunci când apare o nevoie medicală suplimentară. Este așa o liniște sufletească, să știi că ai totul aici, că orice problemă e rezolvată repede și profesionist”, spune pacienta, care amintește că un rol esențial în procesul de refacere îl are și alimentația.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” asigură pacienților internați trei mese pe zi, cu mîncare proaspătă, echilibrată și gustoasă, preparată zilnic în bucătăria proprie. „Se simte că totul e făcut cu grijă și responsabilitate. Mâncarea de aici chiar ajută la vindecare, nu doar hrănește.”

Centrul medical de excelență oferă și un serviciu intern de ambulanță, care asigură transportul pacienților către investigații și controale fără disconfort sau întârziere. Această continuitate în îngrijire reprezintă un avantaj real, greu de întâlnit în alte unități.

„Am căutat mult un loc unde recuperarea să fie completă, cu tratament, kinetoterapie, medici specialiști și condiții bune. N-am găsit altundeva așa ceva. Aici este tot ce ai nevoie ca să te refaci cu adevărat”, povestește doamna Florea.

În luna octombrie, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” are o ofertă specială pentru pacienți, care include reduceri semnificative de tarife și zile în plus de tratament.

În fiecare zi, 7 zile din 7, inclusiv de sărbătorile legale, pacienții urmează mai multe ședințe de terapie zilnic, de tipuri diferite – kinetoterapie, fizioterapie, masaj terapeutic. Saloanele au 2 și 3 paturi, iar curățenia și confortul sunt asigurate la standarde de excepție. Fiecare pat este dotat cu buton de panică, încă dinainte ca Parlamentul să legifereze această obligativitate pentru toate spitalele, publice sau private.

În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, pacienții sunt supravegheați 24 de ore din 24, prin sisteme de monitorizare video, astfel încât în orice moment ar fi necesar, personalul medical să intervină rapid.

Date de contact: 0724.021.090 | 0724.338.881

[email protected]

Str. Cozieni nr 2, Pantelimon

https://spitalulsfantulsava.ro/oferte-recuperare-medicala/