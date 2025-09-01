ONU denunţă reţinerea a cel puţin unsprezece dintre angajaţii săi din Yemen de către rebelii houthi

ONU a anunţat că cel puţin unsprezece dintre angajaţii săi din Yemen au fost reţinuţi de rebelii houthi, care au declanşat o campanie de arestări după moartea prim-ministrului lor în urma unor atacuri aeriene israeliene, relatează AFP, citată de News.ro.

Anunţul morţii şefului guvernului Houthi, Ahmad Ghaleb al-Rawhi, şi a mai multor miniştri ai săi a stârnit furia liderului rebelilor din Yemen, care a ameninţat că va intensifica atacurile împotriva Israelului.

„Cel puţin 11 membri ai personalului Naţiunilor Unite au fost reţinuţi”, a precizat într-un comunicat emisarul ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, condamnând „noul val de reţineri arbitrare ale membrilor personalului Naţiunilor Unite la Sanaa şi Hodeïda de către Ansar Allah” (denumirea oficială a Houthi).



„Inacceptabil”

Programul Alimentar Mondial (PAM) a anunţat mai devreme reţinerea unuia dintre angajaţii săi în Sanaa de către rebelii houthi, care au preluat controlul asupra capitalei yemenite în 2014 şi controlează astăzi o mare parte a ţării.

„Reţinerea arbitrară a personalului umanitar este inacceptabilă. Siguranţa şi securitatea personalului sunt esenţiale pentru realizarea unei munci umanitare vitale”, a adăugat PAM. O sursă din domeniul securităţii din Sanaa a declarat pentru AFP că şapte angajaţi ai PAM şi trei ai UNICEF au fost reţinuţi duminică după o descindere în birourile lor.

Ahmad Ghaleb al-Rawhi este cel mai înalt responsabil politic cunoscut al Houthi care a fost ucis în astfel de raiduri de la începutul războiului din Fâşia Gaza între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas în octombrie 2023.

„A viza o reuniune ministerială cu mai multe rachete este atât laş, cât şi brutal”, a declarat pentru AFP o locuitoare din Sanaa care a dorit să rămână anonimă.



„Atac flagrant”

„Sunt îngrozită că unii sărbătoresc o astfel de violenţă, în ciuda diferenţelor noastre, suntem cu toţii copiii aceleiaşi ţări”, a adăugat ea. Ali, un alt locuitor care a cerut să fie identificat doar cu prenumele, denunţă „un atac flagrant, nu numai împotriva unor indivizi, ci împotriva suveranităţii unei întregi ţări”.

Rebelii yemeniţi controlează vaste zone ale ţării aflate în război din 2014, inclusiv Sanaa, unde şi-au instalat instituţiile politice. Puterea yemenită recunoscută la nivel internaţional, alungată din Sanaa, are sediul în Aden, marele oraş din sud.

Asasinarea lui Ahmad Ghaleb al-Rawhi a declanşat o serie de arestări în teritoriile controlate de Houthi. Sâmbătă, o sursă din cadrul serviciilor de securitate yemenite a declarat pentru AFP că Houthi au reţinut zeci de persoane în Sanaa, Amran (nord) şi Dhamar (sud-vest), „suspectate de colaborare cu Israelul”.

La sfârşitul lunii ianuarie, ONU a anunţat că opt dintre angajaţii săi din Yemen au fost reţinuţi de rebelii houthi, care deţin deja zeci de angajaţi ai Naţiunilor Unite şi ai mai multor organizaţii umanitare din iunie 2024.