Oficiali condamnaţi la închisoare în Republica Dominicană pentru că au şters 17.000 de caziere judiciare din bazele de date
Un tribunal din Republica Dominicană a condamnat nouă oficiali la până la 10 ani de închisoare pentru luare de mită pentru a şterge cazierele a mii de persoane, au relatat joi media locale, preluate de agenția de știri dpa, citată de Agerpres.
Printre oficialii condamnaţi se află un fost procuror, foşti ofiţeri de poliţie şi angajaţi ai Ministerului Securităţii. Alte trei persoane au fost achitate din lipsă de dovezi.
Anchetatorii susţin că au fost şterse din bazele de date cazierele a circa 17.000 de infractori – între care criminali, violatori şi autori ai unor răpiri -, ceea ce a făcut ca la verificările pentru angajare sau eliberarea de documente oficiale să nu apară fostele condamnări.
Cazul a fost descoperit în 2022. Tribunalul a dispus de asemenea dizolvarea unei firme de tehnologie despre care procurorii au descoperit dovezi că făcea parte din reţea.
