G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Republica Dominicană anunță un atac american asupra unei nave cu droguri în…

Sursa foto; defenceimagery.mod.uk via Wikimedia Commons – ilustrație generică

Republica Dominicană anunță un atac american asupra unei nave cu droguri în largul coastei sale

Articole21 Sep • 86 vizualizări 0 comentarii

Republica Dominicană a comunicat duminică despre un atac american asupra unei ambarcaţiuni care transporta droguri în apropierea coastei sale, în timpul unei conferinţe de presă a Direcţiei antidrog a ţării (DNCD), potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

O purtătoare de cuvânt a ambasadei americane, prezentă la conferinţa de presă respectivă, a precizat că este vorba despre lovitura evocată vineri de preşedintele Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Media.

Purtătorul de cuvânt al DNCD, Carlos Devers, a raportat o „lovitură militară aeriană a SUA împotriva unei vedete rapide a narcoteroriştilor transportând circa 1.000 de kilograme de cocaină la 80 de mile nautice sud de insula Beata”, la sud-est de Republica Dominicană.

Preşedintele american a publicat vineri o nouă înregistrare video, prezentând – potrivit lui – o lovitură americană care ucide trei „narcoterorişti” pe o navă care transporta droguri cu destinaţia SUA.

El nu a precizat dacă această lovitură este una dintre cele pe care le evocase deja în ultimele zile sau este una nouă.

O sursă apropiată anchetei a subliniat că nava venea „fără îndoială” din Venezuela: „Potrivit informaţiilor de care dispunem, navele pleacă din La Guajira, între Columbia şi Venezuela, acolo unde operează aceste reţele care utilizează ambarcaţiuni rapide pentru transportarea drogurilor spre teritoriul dominican”.

SUA au desfăşurat nave de război şi un submarin cu propulsie nucleară în Caraibe, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog.

Washingtonul afirmă că ar fi distrus cel puţin trei nave ale unor presupuşi narcotraficanţi în ape apropiate Venezuelei, ucigând zece persoane.

SUA îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro de legături cu traficul de droguri şi au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru orice informaţie care ar duce la capturarea acestuia.

Maduro neagă ferm acuzaţiile şi denunţă un „plan imperialist” vizând să-l răstoarne de la putere şi să acapareze resursele naturale ale ţării. Venezuela dispune de unele dintre cele mai mari rezerve de petrol de pe planetă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bucăți de beton și picături de apă începuseră să cadă peste spectatori, înainte de prăbușirea completă a tavanului, își amintește o supravieuitoare a tragediei de la clubul din Santo Domingo, unde au murit 226 de oameni

Articole14 Apr 2025
0 comentarii

Bilanţul victimelor tragediei din Santo Domingo, unde tavanul unui club de noapte s-a prăbușit peste oameni, a crescut la 184 de morți

Articole10 Apr 2025
1 comentariu

Avionul președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, confiscat de SUA/ Aeronava se afla în Republica Dominicană și a fost dusă în Florida

Articole2 Sep 2024
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.