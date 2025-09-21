Republica Dominicană anunță un atac american asupra unei nave cu droguri în largul coastei sale

Republica Dominicană a comunicat duminică despre un atac american asupra unei ambarcaţiuni care transporta droguri în apropierea coastei sale, în timpul unei conferinţe de presă a Direcţiei antidrog a ţării (DNCD), potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

O purtătoare de cuvânt a ambasadei americane, prezentă la conferinţa de presă respectivă, a precizat că este vorba despre lovitura evocată vineri de preşedintele Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Media.

Purtătorul de cuvânt al DNCD, Carlos Devers, a raportat o „lovitură militară aeriană a SUA împotriva unei vedete rapide a narcoteroriştilor transportând circa 1.000 de kilograme de cocaină la 80 de mile nautice sud de insula Beata”, la sud-est de Republica Dominicană.

Preşedintele american a publicat vineri o nouă înregistrare video, prezentând – potrivit lui – o lovitură americană care ucide trei „narcoterorişti” pe o navă care transporta droguri cu destinaţia SUA.

El nu a precizat dacă această lovitură este una dintre cele pe care le evocase deja în ultimele zile sau este una nouă.

O sursă apropiată anchetei a subliniat că nava venea „fără îndoială” din Venezuela: „Potrivit informaţiilor de care dispunem, navele pleacă din La Guajira, între Columbia şi Venezuela, acolo unde operează aceste reţele care utilizează ambarcaţiuni rapide pentru transportarea drogurilor spre teritoriul dominican”.

SUA au desfăşurat nave de război şi un submarin cu propulsie nucleară în Caraibe, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog.

Washingtonul afirmă că ar fi distrus cel puţin trei nave ale unor presupuşi narcotraficanţi în ape apropiate Venezuelei, ucigând zece persoane.

SUA îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro de legături cu traficul de droguri şi au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru orice informaţie care ar duce la capturarea acestuia.

Maduro neagă ferm acuzaţiile şi denunţă un „plan imperialist” vizând să-l răstoarne de la putere şi să acapareze resursele naturale ale ţării. Venezuela dispune de unele dintre cele mai mari rezerve de petrol de pe planetă.