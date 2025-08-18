Oficial rus: Avem dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina, din partea Occidentului

Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena, transmite News.ro.

Mikhail Ulyanov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se aştepta la acest lucru”.

„Mulţi lideri ai statelor UE subliniază că un viitor acord de pace ar trebui să ofere garanţii de securitate fiabile pentru Ucraina. Rusia este de acord cu acest lucru. Dar are dreptul egal să se aştepte ca Moscova să obţină, de asemenea, garanţii de securitate eficient.

El a afirmat că Occidentul nu a început să se gândească la ce ar putea oferi şi că Rusia ar ajuta în acest sens în timpul negocierilor.