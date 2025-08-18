G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Oficial rus: Avem dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina, din…

rusia, moscova, soldati rusi, mobilizare armata, militari, arma, razboi ucraina, recrutare armata, cadeți
Sursa foto: © Fortton | Dreamstime.com

Oficial rus: Avem dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina, din partea Occidentului

Articole18 Aug 0 comentarii

Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Mikhail Ulyanov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se aştepta la acest lucru”.

„Mulţi lideri ai statelor UE subliniază că un viitor acord de pace ar trebui să ofere garanţii de securitate fiabile pentru Ucraina. Rusia este de acord cu acest lucru. Dar are dreptul egal să se aştepte ca Moscova să obţină, de asemenea, garanţii de securitate eficient.

El a afirmat că Occidentul nu a început să se gândească la ce ar putea oferi şi că Rusia ar ajuta în acest sens în timpul negocierilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan a participat la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei: România sprijină oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina

Articole17 Aug • 695 vizualizări
0 comentarii

Armata ucraineană a avansat în regiunea Sumi, anunţă Statul Major de la Kiev

Articole17 Aug • 3.680 vizualizări
0 comentarii

Volodimir Zelenski: ”Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului. Acest lucru complică situaţia”

Articole17 Aug • 483 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.