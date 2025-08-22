Oana Darie, MAE: Dacă taxele consulare propuse ar fi fost aplicate în 2025, suma totală colectată ar fi de 38 de milioane de euro / În ultimii opt ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate cu titlu gratuit

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dacă noile taxe consulare propuse ar fi fost aplicate anul acesta, suma totală colectată este estimată la peste 38 de milioane de euro, a declarat, vineri, directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, în cadrul unui briefing de presă, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul de asigurare a gratuităţii serviciilor consulare esenţiale şi reintroducerea taxelor consulare pentru anumite categorii de servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate va fi publicat în transparenţă decizională pe site-ul MAE.

„Dacă ne raportăm la serviciile prestate în anul 2024, încasările pe noile taxe ar fi fost în cuantum de 39.850.523 de euro din care aproximativ 18 milioane ar reprezenta taxe colectate din vize de lungă şedere, iar, în mod logic, 9 milioane ar fi revenit la bugetul MAE. Pe locul al doilea ar fi fost taxele colectate din actele notariale. Dacă ne raportăm la serviciile prestate în primele şapte luni ale anului în curs, respectiv 530.959 de servicii, încasările cu noile taxe ar fi fost în suma de 22.685.501 euro, din care 10 milioane ar fi reprezentat taxele colectate din vize de lungă şedere, respectiv 5 milioane ar fi revenit la bugetul MAE”, a evidenţiat directoarea Departamentului Consular.

În acest context, ea a afirmat că, anul acesta, dacă ar fi fost aplicate propunerile, totalul taxelor ar ajunge la peste 38 de milioane.

„Aceste sume vor permite MAE să continue şi să implementeze mai uşor, mai eficient, proiectele care vizează digitalizarea serviciilor consulare, eficientizarea activităţii consulare în general şi soluţionarea mai facilă şi mai rapidă a problemelor”, a continuat Darie.

În prezent, şase noi oficii consulare sunt în curs de operaţionalizare, a adăugat aceasta.

Potrivit Oanei Darie, proiectul propus specifică introducerea taxelor consulare pentru următoarele categorii de servicii: documente de călătorie (taxa majorată la 55 de euro strict pentru titlul de călătorie, cu excepţia cazului în care documentul a fost furat), vize de lungă şedere (200 de euro), servicii notariale (a fost modificată taxa pentru traducere la 20 de euro pe pagină şi legalizarea, la 30 de euro).

Pentru alte servicii au fost introduse taxe aplicabile la nivelul anului 2017.

Taxele care privesc certificate de naştere, căsătorie, deces, respectiv oficierea căsătoriei la misiunea diplomatică sunt eliminate în proiect.

Proiectul modifică şi taxa de urgenţă pentru serviciile prestate la ghişeu în aceeaşi zi, iar ea nu se aplică la consulatele itinerante.

„Prin noul proiect se modifică alocarea în sensul în care taxele percepute – taxa consulară, taxa de urgenţă şi recuperările – vor constitui venit direct la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Suplimentar, cu privire la taxele proiectate pe vize, acestea vor fi defalcate astfel: 50% – venit la bugetul de stat şi 50% venit la bugetul MAE”, a explicat Darie.

Ea a detaliat că totalul serviciilor consulare prestate la nivelul anului 2024 este de 923.076, dintre care documente de călătorie – peste 360.000, acte notariale – peste 220.000, vize – peste 139.000, acte de stare civilă – peste 73.000, obţinerea de acte din România – peste 39.000, servicii consulare în materie de cetăţenie – peste 28.000 şi alte servicii – peste 47.000.

Secretarul general al MAE, Lucreţia Tănase, a subliniat că această propunere de modificare reprezintă întoarcerea la „o abordare corectă şi echilibrată în materie de prestare a serviciilor consulare”. Ea a evidenţiat că România are cel mai mare număr de cetăţeni care trăiesc, lucrează sau studiază în afara ţării din Uniunea Europeană.

Conform acesteia, noile taxe propuse vor permite gratuitatea tuturor serviciilor esenţiale. „Reintroducerea unor categorii de taxe vizează şi utilizarea unei surse de venit din partea cetăţenilor străini şi a companiilor străine care astăzi beneficiază de gratuităţi sau de servicii practic subvenţionate de bugetul stat”, a spus ea.

Secretarul general al MAE a menţionat că, în ultimii opt ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate cu titlu gratuit.

În cazul în care proiectul este adoptat, prevederile vor fi aplicate de la 1 ianuarie anul viitor.