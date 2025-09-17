O consilieră a fost exclusă din Consiliul Local Gdańsk, după insulte xenofobe la adresa unui taximetrist ucrainean

Silwia Cisoń, consilieră locală în oraşul Gdańsk din partea formaţiunii Iniţiativa Poloneză, a fost exclusă din partid şi din Clubul Consilierilor Coaliţiei Civice, după ce a fost implicată într-un incident cu un taximetrist ucrainean, în care a folosit un limbaj vulgar şi xenofob – potrivit RFM24, citat de Rador.

Cisoń a povestit că întreg conflictul ar fi pornit în drum spre un meci de fotbal, când şoferul ar fi greşit destinaţia şi ar fi insultat-o şi chiar a încercat să folosească un spray lacrimogen. Cu toate acestea, filmările din taxi arată că deputata Cisoń a fost cea care a folosit expresii jignitoare şi i-a spus refugiatului ucrainean să se întoarcă în ţara lui.

Înregistrarea video nu confirmă acuzaţiile de agresiune fizică din partea şoferului, care a vorbit calm în limba polonă. Ambele părţi au depus plângeri la poliţie, iar autorităţile investighează posibile infracţiuni legate de insulte pe criterii naţionale şi încălcarea integrităţii personale.

În urma scandalului, Cisoń şi-a cerut scuze public pe Facebook pentru limbajul folosit, dar a insistat că înregistrarea nu reflectă întreaga situaţie. Totuşi, partidul a decis să o îndepărteze din funcţii, iar ministrul educaţiei din Polonia, Barbara Nowacka, a confirmat retragerea consilierei din activitatea politică.

Acest caz a stârnit un val de reacţii în Polonia, fiind considerat un exemplu grav de xenofobie, într-un context în care, potrivit premierului Donald Tusk, se observă o creştere a sentimentelor pro-ruse şi ostile faţă de Ucraina.