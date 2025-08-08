G4Media.ro
Noua ofensivă din Gaza este o sentinţă de condamnare la moarte pentru…

Sursa foto: IDF/GPO / Sipa Press / Profimedia

Noua ofensivă din Gaza este o sentinţă de condamnare la moarte pentru ostatici, susţin rudele acestora

Rudele ostaticilor israelieni au descris extinderea războiului din Gaza, decisă de Cabinetul de securitate al guvernului israelian, drept „o condamnare la moarte” pentru ostatici, relatează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Decizia conducerii politice este o declaraţie oficială de abandonare a ostaticilor şi îi va duce pe ei – şi pe soldaţii israelieni – la o „catastrofă colosală”, a comunicat vineri Forumul rudelor ostaticilor.

Potrivit evaluărilor israelienilor, există încă 50 de ostatici în Gaza, dintre care 20 se crede că sunt încă în viaţă.

Războiul din Gaza a fost declanşat de masacrul comis de gruparea islamistă Hamas şi alte organizaţii pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului, în urma căruia 1.200 de persoane au murit şi circa 250 au fost răpite.

Peste 60.000 de palestinieni au fost ucişi de Israel în conflictul care a urmat, potrivit cifrelor furnizate de autorităţile sanitare coordonate de Hamas din Gaza. Aceste cifre nu fac distincţie între civili şi combatanţi, dar sunt percepute drept credibile de ONU şi alte organizaţii, notează dpa.

