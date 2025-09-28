Noi drone au survolat obiective militare din Danemarca / Germania va contribui la asigurarea securităţii summitului informal al UE de săptămâna viitoare

Noi drone au fost observate deasupra unor obiective militare din Danemarca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a doua zi consecutivă, a anunţat duminică armata daneză, transmite AFP.

„Forţele armate confirmă că au fost observate drone deasupra mai multor situri în timpul nopţii. Mai multe mijloace au fost desfăşurate”, a declarat armata daneză într-un comunicat care nu a oferit alte detalii despre incidente sau despre răspunsul armatei, transmite Agerpres.

Mass-media daneze au raportat că niciun aeroport nu a fost închis pe timpul nopţii.

Prezenţa misterioasă a dronelor în Danemarca şi Norvegia din 22 septembrie a dus la închiderea mai multor aeroporturi, Copenhaga sugerând o posibilă implicare a Rusiei.

Sâmbătă, armata daneză a declarat că drone neidentificate au fost observate deasupra „mai multor situri militare” în noaptea de vineri spre sâmbătă, dar a refuzat să dezvăluie alte detalii.

Poliţia a confirmat că una sau două drone au fost observate vineri seară în apropierea şi deasupra bazei militare de la Karup, cea mai mare din ţară, care găzduieşte toate elicopterele forţelor armate, supravegherea spaţiului aerian, şcoala de piloţi şi funcţiile de sprijin.

NATO şi-a sporit vigilenţa în Marea Baltică în urma acestor intruziuni, a declarat un purtător de cuvânt al alianţei.

Aceste măsuri consolidate includ desfăşurarea mai multor platforme de informaţii, supraveghere şi recunoaştere, precum şi cel puţin o fregată de apărare aeriană în regiunea aflată la vest de Rusia, a declarat Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al alianţei, într-o conferinţă de presă susţinută în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Copenhaga va găzdui miercuri şi joi un summit al Uniunii Europene.

În acest context, EFE informează că forţele armate ale Germaniei vor contribui la asigurarea securităţii şefilor de stat şi de guvern care vor participa la summitul informal al UE ce va avea loc săptămâna viitoare în Danemarca, după incidentele legate de observarea dronelor, a informat duminică Ministerul german al Apărării.

Într-un comunicat, ministerul a anunţat că Danemarca a solicitat sprijinul mai multor naţiuni, printre care şi Germania, după incidentele „masive” şi pe scară largă cu aeronave neidentificate fără pilot.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, şi generalul Carsten Breuer, inspector general al armatei germane, au decis duminică să răspundă pozitiv cererii formulate de Danemarca şi să desfăşoare la faţa locului un contingent de forţe anti-dronă, potrivit comunicatului citat, care nu precizează numărul de efective ce vor fi trimise în Danemarca.

„‘Întâlnirea informală a şefilor de stat şi de guvern ai UE de la Copenhaga are ca scop coordonarea strategică la cel mai înalt nivel într-o situaţie geopolitică solicitantă. Misiunea subliniază cooperarea strânsă în materie de securitate cu Danemarca şi capacitatea de acţiune şi solidaritatea partenerilor europeni în abordarea ameninţărilor hibride”, a conchis scurta comunicare.