Nicolae Ciucă: Aţi văzut câtă disperare? Eu, care nu am fost în politică, s-a trezit toată lumea că Ciucă este inamicul numărul unu al României. Cei care mă atacă nu au decât, eu mă duc acăsică şi pun capul liniştit pe pernă

Candidatul PNL pentru preşedinţia României, Nicolae Ciucă, remarcă faptul că ”toată lumea” îl atacă în campania electorală, el susţinând că vede ”disperare” la cei care îl atacă. ”Cei care mă atacă nu au decât, eu mă duc acăsică şi pun capul liniştit pe pernă”, adaugă Ciucă, citat de News.ro.

Nicolae Ciucă a fost întrebat, miercuri seară, la Antena 3, cine l-a atacat în această campanie electorală.

”Toată lumea”, a răspuns candidatul PNL.

”Aţi văzut câtă disperare? Ce au cu mine? Eu, care nu am fost în politică, nu am nicio treabă cu politica, s-a trezit toată lumea că Ciucă este inamicul numărul unu al României. Pe cuvânt, sunt un om care am luptat şi voi lupta pentru această ţară! Iar cei care mă atacă nu au decât, eu mă duc acăsică şi pun capul liniştit pe pernă. Hai să mergem!”, a afirmat Nicolae Ciucă, miercuri seară.

Întrebat cine îl deranjează cel mai mult dintre cei care l-au atacat în această campanie, Ciucă a răspuns: ”Niciunul”.

Publicitate electorală