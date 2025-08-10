Azerbaidjan anunță că atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară

Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul energetic dintre cele două ţări va continua, transmite Reuters, transmite News.ro.

Declaraţia a fost făcută în urma unei convorbiri telefonice cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care ambii lideri au denunţat atacurile deliberate asupra unui depozit de petrol al companiei azere SOCAR şi asupra unei staţii de comprimare a gazelor utilizată pentru transportul gazului azer către Ucraina.

Săptămâna trecută, Rusia a lovit un depozit SOCAR şi o staţie de pompare din regiunea Odesa, folosită pentru importul de gaz natural lichefiat din SUA şi Azerbaidjan.

În iulie, Ucraina a efectuat primul transport de probă de gaz azer prin ruta Transbalcanică şi a anunţat intenţia de a creşte semnificativ importurile.

Infrastructura energetică ucraineană rămâne o ţintă constantă a atacurilor cu drone şi rachete lansate de forţele ruse în ultimele luni.