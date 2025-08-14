Fost candidat republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru orchestrarea de atacuri împotriva unor democraţi, în New Mexico

Un fost candidat republican la alegerile legislative din statul american New Mexico a fost condamnat miercuri la 80 de ani de închisoare pentru că a plătit oameni să deschidă focul din maşină asupra locuinţelor unor oficiali democraţi, după înfrângerea sa electorală din 2022, relatează Reuters.

Solomon Pena a orchestrat atacurile din Albuquerque, cel mai mare oraş din New Mexico, la câteva săptămâni după ce a pierdut alegerile pentru un loc în Camera Reprezentanţilor din stat. Potrivit procurorilor federali, Pena a fost împins la gestul său de teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost victima unei fraude electorale.

Pena a fost condamnat pentru 13 capete de acuzare la începutul acestui an pentru atacuri asupra a patru oficiali, în decembrie 2022 şi ianuarie 2023, inclusiv asupra actualului preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din New Mexico.

Nimeni nu a fost rănit în acele atacuri armate, care au venit pe fondul altor violenţe motivate politic produse în SUA, cum a fost atacul cu ciocanul asupra soţului fostei preşedinte a Camerei Reprezentanţilor federale, Nancy Pelosi.

„Violenţa şi intimidarea nu au ce căuta în alegerile noastre”, a subliniat într-un comunicat după pronunţarea sentinţei procurorul federal pentru New Mexico, Ryan Ellison.

Avocatul lui Solomon Pena, Nicholas Hart, a afirmat că clientul său va face apel la condamnare.

Doi bărbaţi care au declarat că au fost angajaţi de Pena pentru a comite atacuri au pledat „vinovaţi” în 2024.

După ce nu a reuşit să fie ales, Pena a făcut presiuni asupra membrilor Consiliului comisarilor (administraţia locală) din comitatul Bernalillo pentru a nu certifica rezultatele. Când aceştia au refuzat, Pena i-a recrutat pe Jose Trujillo şi Demetrio Trujillo pentru a comite atacurile armate, au explicat procurorii.

Acuzaţiile false şi nefondate de fraudă electorală au explodat după ce actualul preşedinte Donald Trump a refuzat să-şi accepte înfrângerea în alegerile prezidenţiale din 2020, aminteşte Reuters.