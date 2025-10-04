O persoană care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme a SUA, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puțin peste 8 ani de închisoare, față de cei 30 de ani ceruți de Departamentul de Justiție

Persoana care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puţin peste 8 ani de închisoare şi la supraveghere pe viaţă – mult mai puţin decât cei 30 de ani solicitaţi de Departamentul de Justiţie, relatează CNN, citat de News.ro.

Californianca, care se identifică drept femeie sub numele Sophie Roske, a sunat singură la poliţie de pe o stradă din apropierea casei judecătorului, în vara lui 2022. Ea le-a spus operatorilor de la 911 că are nevoie de ajutor psihiatric şi că intenţiona să-i facă rău atât lui Kavanaugh, cât şi ei înseşi.



În timpul apelului, Roske, în vârstă de 26 de ani, a declarat că a venit din California până la locuinţa lui Kavanaugh cu o geantă plină de arme de foc şi alte arme.

Roske, adresându-se vineri instanţei după mărturia în lacrimi a mamei sale, şi-a cerut scuze lui Kavanaugh, familiei acestuia şi propriei familii.



„Îmi cer scuze din suflet judecătorului şi familiei sale”, a spus Roske în instanţă, adăugând că ar fi trebuit să fie conştientă de cât de „gravă” îi ajunsese starea de sănătate mintală la momentul faptei.



„Am fost prezentată ca un monstru, iar această greşeală tragică mă va urmări pentru tot restul vieţii”, a spus ea.



Roske a pledat vinovată în aprilie pentru tentativa de a ucide un judecător al Curţii Supreme, faptă care poate fi pedepsită cu închisoare pe viaţă. Departamentul de Justiţie ceruse judecătoarei Deborah L. Boardman să o condamne pe Roske la cel puţin 30 de ani de închisoare.



La pronunţarea sentinţei au fost prezenţi părinţii lui Roske, sora ei şi logodnicul surorii. Soţia judecătorului Kavanaugh, Ashley Estes Kavanaugh, şi mama acestuia au asistat, de asemenea, la audiere, precum şi mai mulţi membri ai forţei de poliţie a Curţii Supreme, a declarat un purtător de cuvânt al instanţei. Ei nu au depus mărturie.



„Vreau doar să recunosc prejudiciul real care i-a fost cauzat judecătorului Kavanaugh şi familiei sale”, a spus Boardman. „El şi familia sa nu ar trebui niciodată să se confrunte cu teama unei ameninţări doar pentru că îşi face meseria”, a adăugat.



În pledoaria pentru o pedeapsă de 30 de ani, procurorul Coreen Mao i-a spus judecătoarei Boardman că persoanele care răspund aflate în serviciul public fac numeroase sacrificii.



În documentele depuse la dosar înaintea audierii, avocaţii lui Roske au detaliat cum, timp de ani de zile, aceasta s-a confruntat cu depresia şi a încercat să se sinucidă în trecut, internându-se voluntar în spitale de mai multe ori.



„Profund deprimată şi acut suicidară, ea a raţionat că ar putea da un sens vieţii sale dacă ar reuşi să împiedice Curtea Supremă să anuleze cauza Roe vs. Wade”, au scris avocaţii lui Roske în documentele instanţei, „o decizie despre care ea era convinsă că va provoca durere şi suferinţă altora”. În iunie 2022, Curtea Supremă a anulat cauza Roe vs. Wade, hotărând că americanii nu mai au un drept constituţional protejat la avort.



În timpul audierii de vineri, Mao a spus că sentinţa lui Roske ar trebui să servească şi drept descurajare pentru alţii. Ea i-a spus judecătoarei că, în aprilie, Kavanaugh a primit o scrisoare în care era menţionată Roske şi în care se afirma că judecătorul „ar trebui să moară” după ce ar fi împuşcat în cap.



„Închisoarea pe viaţă este justificată”, i-a spus ea judecătoarei.



Procurorul general Pam Bondi a criticat vineri decizia de condamnare, numind-o „insuficientă.”



„Tentativa de asasinat asupra judecătorului Curţii Supreme Brett Kavanaugh a fost un atac dezgustător împotriva întregului nostru sistem judiciar, comis de un individ profund tulburat. Departamentul de Justiţie va face apel împotriva sentinţei jalnic de insuficiente impuse de instanţa districtuală, care nu reflectă faptele oribile ale acestui caz”, a spus Bondi într-o postare pe X.