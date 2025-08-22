G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preţurile benzinei urcă la niveluri record în Rusia, după atacuri ucrainene asupra…

Sursa foto Pixabay

Preţurile benzinei urcă la niveluri record în Rusia, după atacuri ucrainene asupra rafinăriilor

Articole22 Aug 0 comentarii

Preţurile benzinei au atins joi valori apropiate de maxime record în Rusia, potrivit datelor bursei de la Sankt Petersburg, pe fondul unei serii de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor, transmite Boursorama, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Kievul loveşte frecvent rafinării şi depozite petroliere ruseşti, încercând să reducă capacitatea Moscovei de a-şi finanţa ofensiva lansată în 2022. Ultimele atacuri vin în plin sezon al vacanţelor de vară, când cererea de combustibil este ridicată.

Pentru a tempera scumpirile, Rusia, unul dintre cei mai mari producători mondiali de petrol, a suspendat luna trecută exporturile de benzină, dar măsura nu a avut efectul scontat.

La bursă, benzina AI-92 şi AI-95 se tranzacţionau la 72.663 şi respectiv 81.342 ruble pe tonă (circa 774 şi 866 de euro), foarte aproape de maximele istorice.

Brokerul rus BKS a explicat creşterea prin ”sezonul de vârf, lucrările de reparaţii şi noile accidente în rafinării”, menţionând şi o cerere sporită, deoarece oamenii călătoresc mai mult vara.

Atacurile ucrainene au perturbat şi transporturile aeriene şi feroviare, accentuând scumpirile. Situaţia a fost agravată de ”perturbările recente la rafinăriile Afipski, Riazan şi Saratov”, vizate de lovituri ucrainene în august, deşi Moscova nu a confirmat oficial pagubele.

Ministerul rus al Energiei a pus creşterea preţurilor pe seama ”cererii sezoniere ridicate şi a lucrărilor agricole”, fără a face referire la atacurile ucrainene, şi a susţinut ideea prelungirii suspendării exporturilor de carburant şi în septembrie.

Penuria afectează în special sudul şi Extremul Orient rus, precum şi teritoriile ucrainene aflate sub ocupaţie, potrivit autorităţilor locale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fabrică deţinută de SUA, lovită de dronele rusești, în Ucraina / Zelenski spune că ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei / ”Chiar în momentul în care lumea aşteaptă un răspuns clar din partea ruşilor”

Articole22 Aug • 240 vizualizări
0 comentarii

Zeci de mii de soldaţi europeni sunt necesari pentru Ucraina, avertizează un colonel german / ”Europenii rămân nişte pitici militari şi deja reuşesc cu greu să îndeplinească noile angajamente NATO”

Articole22 Aug • 166 vizualizări
0 comentarii

Rusia şi India convin să extindă relaţiile comerciale, în urma întrevederii celor doi minişri de externe la Moscova

Articole21 Aug • 187 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.