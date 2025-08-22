Preţurile benzinei urcă la niveluri record în Rusia, după atacuri ucrainene asupra rafinăriilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preţurile benzinei au atins joi valori apropiate de maxime record în Rusia, potrivit datelor bursei de la Sankt Petersburg, pe fondul unei serii de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor, transmite Boursorama, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Kievul loveşte frecvent rafinării şi depozite petroliere ruseşti, încercând să reducă capacitatea Moscovei de a-şi finanţa ofensiva lansată în 2022. Ultimele atacuri vin în plin sezon al vacanţelor de vară, când cererea de combustibil este ridicată.

Pentru a tempera scumpirile, Rusia, unul dintre cei mai mari producători mondiali de petrol, a suspendat luna trecută exporturile de benzină, dar măsura nu a avut efectul scontat.

La bursă, benzina AI-92 şi AI-95 se tranzacţionau la 72.663 şi respectiv 81.342 ruble pe tonă (circa 774 şi 866 de euro), foarte aproape de maximele istorice.

Brokerul rus BKS a explicat creşterea prin ”sezonul de vârf, lucrările de reparaţii şi noile accidente în rafinării”, menţionând şi o cerere sporită, deoarece oamenii călătoresc mai mult vara.

Atacurile ucrainene au perturbat şi transporturile aeriene şi feroviare, accentuând scumpirile. Situaţia a fost agravată de ”perturbările recente la rafinăriile Afipski, Riazan şi Saratov”, vizate de lovituri ucrainene în august, deşi Moscova nu a confirmat oficial pagubele.

Ministerul rus al Energiei a pus creşterea preţurilor pe seama ”cererii sezoniere ridicate şi a lucrărilor agricole”, fără a face referire la atacurile ucrainene, şi a susţinut ideea prelungirii suspendării exporturilor de carburant şi în septembrie.

Penuria afectează în special sudul şi Extremul Orient rus, precum şi teritoriile ucrainene aflate sub ocupaţie, potrivit autorităţilor locale.